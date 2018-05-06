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«Цель полностью уничтожена»: иракские F-16 разбомбили сборище главарей ИГ
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«Цель полностью уничтожена»: иракские F-16 разбомбили сборище главарей ИГ 

Вести.Ru 39 минут назад
Фото: Вести.Ru
Истребители F-16 ВВС Ирака уничтожили штаб командования террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Он был расположен в районе Дашиша (провинция Хасеке) в Сирии, в 400 километрах от границы с Ираком.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Министерства обороны Ирака бригадного генерала Яхъя Расула, удар «по месту сбора ключевых командиров и главарей ИГ» был нанесен в воскресенье в 08:00 (время совпадает с московским). Цель полностью уничтожена, заявил генерал.
Предыдущая операция правительственной авиации Ирака на северо-востоке Сирии была проведена 19 апреля. Как сообщала канцелярия главнокомандующего армией Ирака, премьер-министра Хейдара аль-Абади, рейды санкционировал глава кабмина. Тогда иракские истребители F-16 нанесли удары по силам ИГ, в результате чего были ликвидированы 36 боевиков. По данным иракских военных, в числе уничтоженных был один из заместителей главаря ИГ Абу Лакман ас-Сури. Он отвечал за вербовку и переброску террористов в Ирак.
Как заявили в Багдаде, иракские военные действовали в координации с Дамаском и после согласования деталей с Ираном и Россией. В Минобороны Ирака подчеркнули, что продолжат воздушные операции в Сирии до полного искоренения угрозы со стороны ИГ.
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