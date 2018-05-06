«Цель полностью уничтожена»: иракские F-16 разбомбили сборище главарей ИГ

Как сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Министерства обороны Ирака бригадного генерала Яхъя Расула, удар «по месту сбора ключевых командиров и главарей ИГ» был нанесен в воскресенье в 08:00 (время совпадает с московским). Цель полностью уничтожена, заявил генерал.

Предыдущая операция правительственной авиации Ирака на северо-востоке Сирии была проведена 19 апреля. Как сообщала канцелярия главнокомандующего армией Ирака, премьер-министра Хейдара аль-Абади , рейды санкционировал глава кабмина. Тогда иракские истребители F-16 нанесли удары по силам ИГ, в результате чего были ликвидированы 36 боевиков. По данным иракских военных, в числе уничтоженных был один из заместителей главаря ИГ Абу Лакман ас-Сури. Он отвечал за вербовку и переброску террористов в Ирак.