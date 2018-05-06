«Звезда» публикует кадры испытаний новейшего беспилотника «Корсар»

Оборудование «Корсара» позволяет в режиме реального времени выдавать целеуказание огневым и ударным средствам, в том числе высокоточные.

На параде в честь Дня Победы, который пройдет 9 мая в Москве на Красной площади, широкому зрителю впервые представят беспилотный летательный аппарат «Корсар». Сайт «Звезды» публикует кадры испытания этого устройства.

Данный беспилотник предназначен для ведения круглосуточной всепогодной воздушной разведки наземных и надводных целей, он способен поражать объекты противника и доставлять грузы в назначенные районы.

Оборудование «Корсара» позволяет в режиме реального времени выдавать целеуказание огневым и ударным средствам, в том числе высокоточные.

Продолжительность полета беспилотника составляет до 10 часов, он способен подниматься на высоту шесть километров, а радиус действия «Корсара» — более 160 километров.

Минобороны России в скором времени намерено начать серийную закупку данных БПЛА. Об этом в интервью «Звезде» сообщил замглавы военного ведомства Юрий Борисов

«"Корсар" — это класс ближе даже к оперативному назначению беспилотного средства, который вот буквально свеженький, он недавно закончил государственные испытания, и мы серийно будем закупать», — уточнил он.