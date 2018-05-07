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Возможности новейшего ударного беспилотника РФ показали на видео
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Возможности новейшего ударного беспилотника РФ показали на видео 

Российская Газета 20 минут назад
Фото: Российская Газета
Минобороны РФ опубликовало видео работы новейшего беспилотника «Корсар». БЛА самолетного типа предназначен для разведки, но может нести и ударное вооружение.
В созданном рыбинским КБ «Луч» самолете с шестиметровым крылом и толкающим винтом максимально использованы композитные материалы. Сделано это, с одной стороны, для снижения радиолокационной заметности. С другой, снижение массы самолета увеличивает полезную нагрузку — помимо разведывательной аппаратуры беспилотник может оснащаться противотанковыми управляемыми ракетами. Еще одно предназначение «Корсара» — доставка грузов в отдаленные районы.
— Продолжительность полета аппарата — до 10 часов, максимальная высота 6 километров, радиус действия до 160 км. Оборудование «Корсара» позволяет в режиме реального времени выдавать целеуказания огневым средствам, включая высокоточные, — рассказали военные.
На Параде Победы в Москве состоится премьера беспилотников семейства «Корсар» — кроме самолета, в него входит и вертолет соосной схемы. До сих пор сведения об этих аппаратах не публиковались официально, что вызвало большой интерес к новинке со стороны иностранных экспертов.
Минобороны России публикует в соцсетях видео о новинках нынешнего парада. Помимо «Корсаров», по Красной площади впервые пройдут БМПТ «Терминатор», саперный и ударный роботы семейства «Уран», над Москвой пролетят истребители пятого поколения Су-57 и перехватчики МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».
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