Генеральная репетиция парада в Москве прошла успешно, зрителей было много

Корреспондент «КВ» рассказал британским туристам о российских военных новинах на параде 9 мая Подготовка парада в честь Дня победы в Москве вышла в финальную стадию: последним этапом стала генеральная репетиция 6 мая. Корреспондент «КВ» стал свидетелем огромного интереса со стороны москвичей и гостей столицы рез к парадной военной технике, которая прошла по московским улицам.

В этом году по брусчатке проедет немало новинок, которые впервые представят широкой публике. Хотя, впрочем, Вооруженные силы стараются ежегодно удивлять зрителей парада новыми разработками. Несмотря на то, что погода испортилась, небо затянуло, а ветер был совсем не весенний.

Тверская улица полностью заполнена народом еще за полтора часа до начала репетиции, которая назначена точно на 10:00, как это будет и 9 мая. Удивительно много детей и иностранцев. Военнослужащие — участники пока спокойно прогуливается вдоль ограждений. Иногда дружелюбно беседуют с народом на отвлеченные темы или помогают найти интересующимся тот или иной образец вооружения. Но вот больше никаких подробностей о подготовке не раскрывают.

— А где новая машина поддержки танков? — обращаюсь к одному из военнослужащих.

— Вам чуть выше надо пройти. Они рядом с Т-72 стоят — подсказывает мне он.

Папы подсаживают детей на шею, чтобы лучше было видно. Техника растянулась на всем протяжении Тверской. С одной стороны стоят давно знакомые Т-72, по соседству с арктической техникой и боевой машиной поддержки танков «Терминатор». Вся техника прошла «боевое крещение» — то есть поработала в Сирии . Именно по этому принципу и выбирают железных кандидатов на парад.

«Терминатор» проедет по брусчатке впервые, хотя уже показал свою эффективность во время операции в Сирии. Машина сочетает в себе возможности танка и боевой машины пехоты. И комплект вооружения у нее не маленький — противотанковые управляемые ракеты, крупнокалиберный пулемет, гранатометы. Поэтому такая машина вполне может быть самостоятельной боевой единицей. Да, и внимание горожан и гостей стоящий на Тверской улице «Терминатор» привлекает.

Возле ограждения возле меня столпились туристы из Британии. Их гид рассказывает им о Второй мировой войне.

— Это что, техника тех времен? — удивляются гости.

— Конечно, нет, — спокойно объясняет гид. — Это наши образцы, которые сегодня стоят на вооружении.

— Они настоящие? — еще больше удивляется британец. — Мы думали это макеты.

— Нет, самые настоящие, — вступаю в разговор я. — Как вам?

— Очень впечатляет, — кивают гости. — Это все, что у вас есть?

— Нет, далеко не все. Самое основное. А вам что больше всего нравится?

— Вот эти белые машины, — отвечает пожилой британец. — Я читал, что у вас есть специальная арктическая техника. Она потрясает. Наверно, вы очень гордитесь такими машинами.

В начале одиннадцатого будто выключили пронизывающий ветер, и через облака начало пробиваться солнце. Пока все в ожидании того, как по Тверской улице начнет движение к Красной площади военная техника, дети громко обсуждают танки. Видимо, именно эти машины в ТОПе детских симпатий. Мальчики постарше уже активно обсуждают с дедушками и отцами особенности танка Т-14 «Армата» и также с нетерпением ждут, когда поедет «Терминатор».

— Мы ходим на парад уже третий год, — рассказал москвич Алексей лет тридцати пяти. — Вот в этом году пришли с младшим сыном. Очень он хотел посмотреть на технику, да и мне интересно. Очень впечатляют темпы, с которыми развивается наш оборонно-промышленный комплекс. В этом году, я знаю, впервые будут представлены роботы «Уран-6» и «Уран-9». И еще беспилотники.

Алексей пришел с двумя сыновьями. Старшему 12 лет, а младшему 5. Старший, Ваня, уже решил, что он будет танкистом, и хочет непременно попасть в Кантемировскую дивизию.

— Я хочу быть водителем-механиком, — поделился он своими жизненными планами. И непременно буду ездить на Т-14.

— А на Т-72 не хочешь? — спрашиваю я, показывая на этот танк в строю в парадной колонне.

— Я на всех хочу попробовать, — отвечает Ваня. — Но у Т-14 более современная система защиты и скорость больше.

Поневоле порадуешься за будущее наших танковых войск.

Вторая большая во всех смыслах детская симпатия — «огромная ракета». Так они называют подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс». У автомобильного шасси этого ракетного монстра — восемь осей. Колеса плавно везут 50-тонную ракету. Этот ракетный комплекс — усовершенствованный вариант «Тополя-М». Снаряжен межконтинентальной баллистической ракетой РС-24. Сейчас на вооружении РВСН находится несколько десятков ракет РС-24 «Ярс» шахтного и подвижного базирования.

Около 10:30 раздается громкий гудок — сигнал к началу движения. К этому моменту все экипажи уже заняли свои места. В один момент вся Тверская наполнятся гулом заведенных моторов. Люди прижимаются ближе к оградам.

Сначала в сторону Красной площади уходит вся левая часть Тверской — танки, боевые машины пехоты БМП, а после уходит тяжелая техника — зенитные ракетные системы С-400, модернизированные зенитные ракетные комплексы «Тор-2М» и «Бук-М2». Несмотря на то, что эти комплексы были разработаны еще в 70-х годах, запас для модернизации у них еще есть. «Тор» теперь может стрелять на ходу на скорости 40 км/ч, а «Бук» в состоянии отработать по нескольким целям одновременно.

В самом конце парадного строя на платформах «едут» беспилотники — «Корсар» и «Катран».

— А почему не летят? — удивленно спрашивает молодой человек по соседству.

На самом деле ответ тут прост — если бы они полетели, не все бы смогли их увидеть из-за небольшого размера. Поэтому решили провезти на платформах, чтобы показать публике. «Катран» — беспилотник вертолетного класса, его сосед — больше напоминает все же самолет. «Корсар» ближе всего к классу оперативного назначения.

В генеральной репетиции приняли участие почти 14 тысяч военнослужащих и свыше 100 боевых машин, включая роботы.

Одно обстоятельство расстроило практически всех зрителей на генеральной репетиции парада — из— за плохой погоды было решено отменить воздушную часть. Летчики успели отрепетировать полеты над Москвой 4 мая. Теперь вся надежда, что 9 мая погода не помешает авиации блеснуть во всей красе.

Всем желающим посмотреть парад в день Победы 9 мая рекомендую приехать пораньше. На репетиции найти свободное место у ограждения было довольно трудно. Особенно тем, кто, как я, не очень большого роста. Вся техника будет так же стоять вдоль Тверской и начнет движение не раньше 10:30 московского времени 9 мая. Генеральная репетиция показала, что к параду всё готово — и техника, и люди.