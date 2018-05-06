Самолёт «Саратовских авиалиний» задержался на 28 часов 

На сайте авиакомпании «Саратовские авиалинии» сообщается, что рейс перевозчика вылетел из турецкого города Даламан в Саратов, опоздав почти на 28 часов. Такую масштабную задержку объяснили «техническими причинами».
Так, самолёт должен был отправиться в Россию в 7:50 утра по Москве в субботу, однако отправился только в 11:35 на следующий день.
В сообщении перевозчика также отмечается, что все пассажиры на время задержки были размещены в гостинице в Даламане, а из Турции они вылетели на резервном самолёте.