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Самолёт «Саратовских авиалиний» задержался на 28 часов
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Самолёт «Саратовских авиалиний» задержался на 28 часов 

News.ru 35 минут назад
На сайте авиакомпании «Саратовские авиалинии» сообщается, что рейс перевозчика вылетел из турецкого города Даламан в Саратов, опоздав почти на 28 часов. Такую масштабную задержку объяснили «техническими причинами».
Так, самолёт должен был отправиться в Россию в 7:50 утра по Москве в субботу, однако отправился только в 11:35 на следующий день.
В сообщении перевозчика также отмечается, что все пассажиры на время задержки были размещены в гостинице в Даламане, а из Турции они вылетели на резервном самолёте.
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