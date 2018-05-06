Погода на 9 Мая в Москве не станет помехой для пролета авиации

В столице 9 мая ожидается благоприятная погода, благодаря которой воздушная часть парада Победы должна пройти по плану, сообщил ведущий синоптик центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец В воскресенье в Москве прошла генеральная репетиция парада Победы на Красной площади, но пролет авиации был отменен из-за сложных погодных условий. «Сложные метеоусловия сорвали воздушную часть репетиции парада Победы. На 9 Мая погода будет отличная, и (парад — ред.) пройдет по плану», — написал Тишковец в Instagram. Ранее синоптики сообщали, что 9 мая в Москве ожидается облачная и теплая погода. Парад Победы в Москве традиционно пройдет 9 мая в 10:00. В нем примут участие механизированные и пешие колонны, авиация. В этом году впервые в истории парада по Красной площади пройдут воспитанники филиала Нахимовского военно-морского училища из Севастополя , воспитанники Псковского президентского кадетского училища имени Михаила Шолохова войск Национальной гвардии Российской Федерации и курсанты Смоленской военной академии противовоздушной обороны. В этом году на параде Победы впервые будут представлены новейшие образцы вооружения: беспилотные летательные аппараты «Корсар» и «Катран», робототехнические комплексы «Уран-6» и «Уран-9», а также машина, обладающая высоким уровнем защищенности, огневой мощи и управляемости БМПТ «Терминатор». Большинство новинок прошло боевую апробацию в Сирии