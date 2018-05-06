Ещё
Погода на 9 Мая в Москве не станет помехой для пролета авиации
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Погода на 9 Мая в Москве не станет помехой для пролета авиации 

РИАМО 41 минуту назад
Фото: РИАМО
В столице 9 мая ожидается благоприятная погода, благодаря которой воздушная часть парада Победы должна пройти по плану, сообщил ведущий синоптик центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
В воскресенье в Москве прошла генеральная репетиция парада Победы на Красной площади, но пролет авиации был отменен из-за сложных погодных условий.
«Сложные метеоусловия сорвали воздушную часть репетиции парада Победы. На 9 Мая погода будет отличная, и (парад — ред.) пройдет по плану», — написал Тишковец в Instagram.
Ранее синоптики сообщали, что 9 мая в Москве ожидается облачная и теплая погода.
Парад Победы в Москве традиционно пройдет 9 мая в 10:00. В нем примут участие механизированные и пешие колонны, авиация. В этом году впервые в истории парада по Красной площади пройдут воспитанники филиала Нахимовского военно-морского училища из Севастополя, воспитанники Псковского президентского кадетского училища имени Михаила Шолохова войск Национальной гвардии Российской Федерации и курсанты Смоленской военной академии противовоздушной обороны.
В этом году на параде Победы впервые будут представлены новейшие образцы вооружения: беспилотные летательные аппараты «Корсар» и «Катран», робототехнические комплексы «Уран-6» и «Уран-9», а также машина, обладающая высоким уровнем защищенности, огневой мощи и управляемости БМПТ «Терминатор». Большинство новинок прошло боевую апробацию в Сирии.
РИАМО: последние новости
Авиация пролетела над центром Москвы в ходе репетиции воздушной части парада Победы Красную площадь в Москве закрыли для посещений по 9 мая из‑за подготовки ко Дню Победы 13 тыс пехотинцев примут участие в параде Победы на Красной площади в Москве 9 мая
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом1498
Американский беспилотник «нацелился» на Донбасс135
Украине запретили использовать «Джавелины»213
Порошенко получил «огромную пощечину режиму»167
Израиль решил «воспользоваться» Россией ради Сирии119
Видео
00:18
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом
Общество Конфликты
00:35
Пропавший Ярошенко нашелся в карцере
Происшествия
01:07
Украине запретили использовать «Джавелины»
Оружие Армия
00:16
Рэпер Pharaoh пнул фаната в лицо
Шоу-бизнес
00:36
Трампа не позовут на похороны Маккейна
В мире Другое
01:41
Глава МИД Турции заговорил по-русски
В мире Ближний Восток
00:43
Макрон захотел «исторического диалога с Путиным»
Политика Ближний Восток
01:00
Оголившуюся Бузову признали святой
Шоу-бизнес
03:00
Малахов вытянул из Голубкиной правду о разводе
Шоу-бизнес
00:35
Россия увидела угрозу в «ядерных» планах США
Ближний Восток В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение