Парад военной техники 9 Мая станет парадом открытий

По количеству и качеству новинок парад, который пройдет в Москве 9 Мая 2018 года, даже превзойдет памятный до сих пор парад в честь 70-летия Великой Победы. Тогда мы впервые увидели бронетехнику новых поколений. Танк «Армата» стал и продолжает оставаться мировой сенсацией. Что лишний раз подтвердило, отечественная школа танкостроения была и осталась лучшей в мире.

Те, кто наблюдали прохождение армейских колонн во время парадных репетиций, проходивших в столице, смогли увидеть немало интересного.

По количеству и качеству боевых новинок парад 9 Мая 2018 года будет очень ярким и насыщенным

Продолжением бронетанковых открытий стала боевая машина огневой поддержки «Терминатор-2». Сама концепция оказалась настолько революционной, что военные поначалу ее даже не приняли. Создавалась она как боевая машина поддержки танков — БМПТ. Но поскольку больших танковых сражений в перспективе как бы не предвидится, то и надобность в БМПТ вроде бы отпадает. «Терминатор», имея танковую броню, вооружен двумя 30-мм пушками и четырьмя управляемыми ракетами, что обеспечивает ему ураганную огневую мощь при очень хорошей защите экипажа. «Терминаторы» были направлены в Сирию , где показали себя с самой лучшей стороны. Они оказались способны не только прикрывать действия танков в городских условиях, но и выполнять сложные самостоятельные задачи. Стало ясно, что это машина огневой поддержки в самом широком смысле. И бронированные «Терминаторы» уже становятся в строй Сухопутных войск России

Две других бронированных новинки — это вообще военное отечественное ноу-хау.

Роботизированный гусеничный комплекс «Уран-9» создан для защиты личного состава и вывода его из-под огня противника. Для своих габаритов и массы он имеет мощное вооружение — противотанковые управляемые ракетные комплексы «Атака», 30-мм автоматическую пушку 2А72 и 7,62 мм пулемет ПКТН. Это обеспечивает поражение всех видов вражеской бронетехники, укрепленных огневых точек и живой силы противника. Управляет боевым роботом командир, находящийся вместе с оператором в бронированной капсуле, установленной на базе шасси автомобиля «КамАЗ». «Уран-9» аналогов в мире пока еще не имеет.

Роботизированный инженерный комплекс «Уран-6» способен выполнять множество функций на поле боя и в тылу. Одна из основных — саперное дело. «Уран-6» может обнаружить, идентифицировать и по команде уничтожить любой взрывоопасный предмет. Эта машина, как сообщается, оснащается пятью сменными инструментами: бойковым, катковым и фрезерным тралами, а также бульдозерным отвалом и механическим схватом. Робот-сапер гарантированно обезвреживает все виды противопехотных мин, а также фугасных ловушек. Не боится он и мощных противотанковых мин.

"Уран-6" принимал участие в разминировании Пальмиры, Алеппо, Дейр-эз-Зора и других населенных пунктов Сирии. Прошел боевую обкатку там и «Уран-9».

Впервые открыто покажут два беспилотных летательных аппарата — «Катран» и «Корсар». Правда, летать они не будут, их, как и наземных роботов, провезут на открытых грузовых платформах.

БПЛА самолетного типа «Корсар» предназначен для ведения круглосуточной всепогодной воздушной разведки наземных и надводных целей, нанесения поражения объектам противника и доставки грузов в назначенные районы. Его оборудование позволяет в режиме реального времени выдавать целеуказание огневым и ударным средствам, включая высокоточные. Продолжительность полета аппарата — до 10 часов, максимальная высота — шесть километров, радиус действия — более 160 км.

Вертолетный БПЛА «Катран» по своим тактико-техническим характеристикам превосходит зарубежные аналоги по тяговооруженности, времени полета и весу полезной нагрузки. Он построен по соосной схеме, что обеспечивает высокую маневренность, возможность взлета и посадки на неподготовленных площадках ограниченного размера в любых метеоусловиях. Способен нести оборудование для ведения разведки, радиоэлектронной борьбы и наносить удары по противнику управляемым и неуправляемым оружием. Его максимальная скорость полета — 130 км/ч, высота — два километра, а масса целевой нагрузки — 120 кг.

По словам замминистра обороны Юрия Борисова, хотя на параде покажут лишь два беспилотника, их уже создано целое семейство — как разведывательных, так и ударных.

Если погодные условия позволят провести воздушную часть парада, то в небе над Москвой впервые пройдут истребители пятого поколения Су-57 и МиГ-31К. К слову, Су-57 уже прошел боевое крещение в Сирии, а МиГ-31К недавно стал одной из сенсаций российской оборонки. Эти самолеты несут гиперзвуковые ракеты «Кинжал». И это первые в мире самолеты с гиперзвуковым ракетным вооружением.

"Десять МиГ-31К находятся в опытно-боевой эксплуатации на аэродроме в Ахтубинске , в готовности к выполнению поставленных боевых задач, и стоят на боевом дежурстве. Так что ракетный комплекс «Кинжал» это вовсе не миф и отнюдь не анимация", — подчеркнул в интервью «Красной звезде» замминистра обороны Юрий Борисов

К новинкам, которые военные покажут на параде 9 Мая в Москве, можно отнести броневики «КамАЗ-43501» «Патруль», «КамАЗ-63968» «Тайфун-К» автомобиль переднего края «Урал-432009» и специальную бронированную машину ВПК-233136 «Тигр».

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере «РГ»