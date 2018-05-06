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На Балтийском флоте во время празднования Дня Победы пройдут десятки торжественных мероприятий
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На Балтийском флоте во время празднования Дня Победы пройдут десятки торжественных мероприятий 

ТК «Звезда» 55 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Центрами их проведения станут, как правило, мемориальные комплексы, воинские захоронения, количество которых достигает более полутора сотен.
В местах дислокации сил Балтийского флота в Калининградской и Ленинградской областях во время празднования Дня Победы пройдут десятки торжественных мероприятий различного формата и масштаба. Центрами их проведения станут, как правило, мемориальные комплексы, воинские захоронения, количество которых достигает более полутора сотен.
Военнослужащие и члены их семей провели уборку территорий, прилегающих к памятным и мемориальным местам, а также выполнили косметический ремонт на воинских захоронениях, обелисках и памятниках.
Были очищены от следов коррозии и покрашены корпуса, обновлены бортовые номера боевых машин времён Великой Отечественной войны, которые стоят на постаментах недалеко от расположения воинских частей. Среди них — танки, самолеты, артиллерийские орудия, другие образцы вооружения и военной техники.
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