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Новинки Парада Победы собрали на видео 

Российская Газета 43 минуты назад
Фото: Российская Газета
9 мая 2018 года Минобороны России впервые покажет боевую машину поддержки танков «Терминатор», два сухопутных боевых робота: саперный «Уран-6» и разведывательно-ударный «Уран-9», — армейский снегоход «Беркут-2».
БМПТ «Терминатор» хорошо зарекомендовал себя в Сирии. Созданная на базе Т-90 тяжелая машина предназначена для защиты танков от гранатометчиков и ПТУР, хотя при необходимости может воевать и с более серьезным противником. «Терминатор» вооружен спаренной 30-миллиметровой пушкой, противотанковыми управляемыми ракетами и пулеметом. Защищена БМПТ даже лучше, чем Т-90: динамическая защита по кругу плюс комплекс нейтрализации мин и фугасов. Военные заключили контракт на поставку опытной партии из 10 «Терминаторов».
Прошли боевое крещение в Сирии и саперные «Ураны» — они работали на разминировании Пальмиры. Шеститонная бронированная машина выдерживает взрыв 60 килограммов тротила и заменяет 20 саперов.
Разведывательно-ударный «Уран-9» похож на небольшой танк, а вооружен он немногим хуже «Терминатора»: 30-мм пушка, рядом с которой в зависимости от поставленной задачи могут крепиться контейнеры с противотанковыми ракетами, реактивными огнеметами или гранатометы. Действуя на переднем крае, «Уран» вскрывает и подавляет огневые точки противника, а встретится БМП — сожжет и БМП. Система лидаров и видеокамер обеспечивает сидящему в укрытии оператору круговой обзор, рассказал телеканал «Звезда».
Участие в параде примут и новейшие летающие беспилотники: вертолет и самолет семейства «Корсар». Обе машины могут вести разведку и самостоятельно атаковать. Их корпуса изготовлены из композиционных материалов для снижения радиолокационной заметности и увеличения полезной нагрузки.
Над Красной площадью впервые пролетят новейшие перехватчики МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и самолеты пятого поколения Су-57.
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