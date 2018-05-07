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В Курской области открыли первый в стране памятник военным химикам
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В Курской области открыли первый в стране памятник военным химикам 

АиФ 44 минуты назад
Фото: АиФ
Первый памятник военным химикам к столетию войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) установили в курском поселке Маршала Жукова.
Как рассказали в пресс-службе Западного военного округа, в качестве экспоната мемориального комплекса выбрана разведывательная химическая машина БРДМ-2. Машина выслужила свой срок службы и исключена из боевого состава соединения РХБ защиты Западного военного округа. Проведена процедура демилитаризации и его передали в собственность города.
С сегодняшнего дня памятник военным химикам открыт для посещения.
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