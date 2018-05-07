В Курской области открыли первый в стране памятник военным химикам

Первый памятник военным химикам к столетию войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) установили в курском поселке Маршала Жукова.

Как рассказали в пресс-службе Западного военного округа, в качестве экспоната мемориального комплекса выбрана разведывательная химическая машина БРДМ-2. Машина выслужила свой срок службы и исключена из боевого состава соединения РХБ защиты Западного военного округа. Проведена процедура демилитаризации и его передали в собственность города.

С сегодняшнего дня памятник военным химикам открыт для посещения.