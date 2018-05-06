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Первый памятник к столетию войск РХБЗ будет установлен в Курской области
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Первый памятник к столетию войск РХБЗ будет установлен в Курской области 

ТК «Звезда» 53 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
В качестве экспоната мемориального комплекса выбрана разведывательная химическая машина БРДМ-2.
Первый памятник военным химикам к столетию войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) будет установлен в Курской области в поселке Маршала Жукова.
В качестве экспоната мемориального комплекса выбрана разведывательная химическая машина БРДМ-2. Машина выслужила свой срок службы и исключена из боевого состава соединения РХБ защиты Западного военного округа (ЗВО). Проведена процедура демилитаризации и подготовки его к передаче в собственность города.
На данный момент командованием Курского военного гарнизона и представителями администрации Курска решаются вопросы по его установке в качестве мемориального комплекса на въезде в военный гарнизон.
После установки и завершения всех работ памятник военным химикам к столетнему юбилею будет торжественно открыт 7 мая для посещения гостей и проведения массовых военно-патриотических мероприятий.
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