Первый памятник к столетию войск РХБЗ будет установлен в Курской области

В качестве экспоната мемориального комплекса выбрана разведывательная химическая машина БРДМ-2.

Первый памятник военным химикам к столетию войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) будет установлен в Курской области в поселке Маршала Жукова.

В качестве экспоната мемориального комплекса выбрана разведывательная химическая машина БРДМ-2. Машина выслужила свой срок службы и исключена из боевого состава соединения РХБ защиты Западного военного округа (ЗВО). Проведена процедура демилитаризации и подготовки его к передаче в собственность города.

На данный момент командованием Курского военного гарнизона и представителями администрации Курска решаются вопросы по его установке в качестве мемориального комплекса на въезде в военный гарнизон.

После установки и завершения всех работ памятник военным химикам к столетнему юбилею будет торжественно открыт 7 мая для посещения гостей и проведения массовых военно-патриотических мероприятий.