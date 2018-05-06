В небе над Петербургом заметили истребителей

В небе над Северной столицей заметили военную авиацию, передает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на очевидцев. В воскресенье, 6 мая, над городом пролетели истребители и боевые вертолеты.

Причин для тревоги у петербуржцев нет: военная авиация будет принимать участие в параде Победы, репетиция которого прошла сегодня в городе на Неве. 9 мая жители Северной столицы увидят 45 боевых и транспортных самолетов и вертолетов, среди которых Су-24, Су-27, Ту-134, Ан-12 и другие.

Также в параде Победы участвуют около 4,5 тысяч военнослужащих и более 90 единиц техники.