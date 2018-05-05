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Морские пехотинцы Балтийского флота в 14-й раз подряд примут участие в параде Победы на Красной площади
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Морские пехотинцы Балтийского флота в 14-й раз подряд примут участие в параде Победы на Красной площади 

ТК «Звезда» 5 мая 2018
Фото: ТК «Звезда»
Среди соединений и частей Военно-Морского флота соединение морской пехоты Балтийского флота является лидером по количеству участий в парадах Победы.
Среди соединений и частей Военно-Морского флота соединение морской пехоты Балтийского флота является лидером по количеству участий в парадах Победы.
Начиная с 1967 года, морские пехотинцы Балтики участвовали в главном параде страны более 20 раз, а с 2005 года чёрные береты БФ ежегодно принимают участие в параде. В этом году участвуют «черные береты» с Балтики участвуют в параде Победы 14-й раз подряд.
9 мая 2018 года в парадном строю по Красной площади пройдут около 400 морских пехотинцев, прибывших из Калининградской области и представляющих Балтийский флот ВМФ России.
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