Морские пехотинцы Балтийского флота в 14-й раз подряд примут участие в параде Победы на Красной площади

Среди соединений и частей Военно-Морского флота соединение морской пехоты Балтийского флота является лидером по количеству участий в парадах Победы.

Среди соединений и частей Военно-Морского флота соединение морской пехоты Балтийского флота является лидером по количеству участий в парадах Победы.

Начиная с 1967 года, морские пехотинцы Балтики участвовали в главном параде страны более 20 раз, а с 2005 года чёрные береты БФ ежегодно принимают участие в параде. В этом году участвуют «черные береты» с Балтики участвуют в параде Победы 14-й раз подряд.