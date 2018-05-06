Авиагруппа «Стрижи» отпразднует день рождения на авиапоказе в Кубинке

Авиационная группа высшего пилотажа "Стрижи", которая отмечает в воскресенье 27 лет со дня создания, отпразднует день рождения в ходе масштабного авиапоказа в Кубинке 12 мая, сообщили журналистам в Минобороны РФ

Празднование в Кубинке будет посвящено сразу трем событиям: дням рождения авиагрупп "Стрижи" и "Русские витязи", а также 80-летию Центра показа авиационной техники (ЦПАТ) им. И. Н. Кожедуба, на базе которого они созданы, пояснили в российском военном ведомстве.

"Стрижи" значительно обновили свой состав: уже сейчас мы готовим двух молодых летчиков, которые фактически являются ровесниками авиагруппы и будут летать в составе шестерки самолетов на групповых показах", — рассказал журналистам командир "Стрижей" Денис Кузнецов