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Губернатор Дона принял участие в торжествах к 100-летию ЮВО
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Губернатор Дона принял участие в торжествах к 100-летию ЮВО 

Деловое сообщество 1 час назад
Масштабные торжества, посвященные 100-летнему юбилею Южного военного округа собрали сотни тысяч зрителей. Среди участников были и первые лица региона. Губернатор ростовской области Василий Голубев посмотрел парад войск Ростовского гарнизона, побывал на набережной реки Дон, с борта прогулочного теплохода понаблюдал за прохождением катеров Черноморского флота и Каспийской флотилии.
Показательные выступления по захвату судна, разминированию акватории и высадку морской пехоты жители донского региона смогли увидеть впервые. Корабли прошли по Волго-Донскому судоходному каналу протяженностью 101 километр и преодолели на своем пути 13 шлюзов. В этот день на палубе кораблей могли побывать все желающие, пять судов пришвартовались вдоль Береговой от Будённовского до Ворошиловского. Два корабля Черноморского флота — противодиверсионный катер «Раптор» и десантный катер ДК-199, еще один большой десантный корабль пришвартовался в Азове.
Кроме морской, ростовчан поразила сухопутная часть — на Театральной площади, и авиационная. Завершились торжества большим гала-концертом на Театральной площади и фейерверком.
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