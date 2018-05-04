Минобороны при необходимости разгонит облака над Москвой в День Победы 

Минобороны РФ при необходимости разгонит облака над Москвой в День Победы, заявил главком Сухопутных войск генерал-полковник Олег Салюков. Парад на Красной площади пройдет 9 мая. В нем примет участие 13 тысяч человек, 120 единиц бронетехники и 73 летательных аппарата. «Летчики у нас опытные, думаю, что и погода не подведет, тем более что в случае необходимости будем принимать меры по обеспечению нормальных для пролета авиации погодных условий», — сказал он в интервью, опубликованном в газете «Красная звезда». По его словам, над главной площадью страны пролетят стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22М3, самолеты-заправщики Ил-78, военно-транспортные самолеты Ан-124 и Ил-76МД, истребители Су-30СМ, Су-35С, МиГ-29, МиГ-31, фронтовые бомбардировщики Су-24М и Су-34, штурмовики Су-25, вертолеты Ми-8, Ми-26, Ми-24П, Ми-28Н, Ка-52.. Высший пилотаж в небе над Кремлем: какие самолеты покажут на авиапараде в День Победы. Зрители авиационной части парада Победы в Москве увидят лучшие российские военные самолеты, в том числе новейший истребитель пятого поколения Су-57. Девятого мая на Красной площади в Москве состоится парад Победы. Он традиционно будет включать в себя масштабную авиационную часть. Газета Министерства обороны «Красная звезда» публикует инфографику с порядком пролета авиации 9 мая 2018 года. Над главной площадью страны пролетят вертолеты — Ми-8, Ми-26, Ми-28Н, Ка-52 и Ми-24П. Зрители парада увидят тяжелые бомбардировщики Ту-160 и Ту-22М3, крыло штурмовиков Су-25, военно-транспортный самолет Ил-76, пилотажные группы «Стрижи» и «Русские витязи» на Су-30СМ и МиГ-29, боевые истребители Су-35 Су-34 в боевом порядке «Тактическое крыло» и другую авиацию. Гвоздем авиационной части парада станут новейшие истребители пятого поколения Су-57.
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