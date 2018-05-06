Большинство образцов техники на параде Победы прошло апробацию в Сирии

МОСКВА , 6 мая. / ТАСС /. Большинство образцов новейшей техники, которую представят на параде Победы 9 мая, прошло боевую апробацию в Сирии . Об этом в воскресенье сообщили журналистам в Минобороны РФ

"В этом году на параде Победы впервые будут представлены новейшие образцы вооружения: беспилотные летательные аппараты «Корсар» и «Катран», робототехнические комплексы «Уран-6» и «Уран-9», а также машина, обладающая высоким уровнем защищенности, огневой мощи и управляемости, — БМПТ (боевая машина поддержки танков) «Терминатор». Все представленные комплексы вооружения стоят на вооружении российской армии или находятся в опытной эксплуатации, большинство новинок прошли боевую апробацию в Сирии", — сказали в Минобороны.

Роботы семейства «Уран»

В военном ведомстве отметили, что, в частности, роботизированные комплексы «Уран-6», предназначенные для разминирования местности, и многофункциональный комплекс разведки и огневой поддержки подразделений на поле боя «Уран-9» «отлично зарекомендовали себя в ходе оказания помощи по борьбе с международным терроризмом в Сирии».

"Уран-6" принимал участие в разминировании древнего города Пальмира, а также сирийских городов Алеппо и Дейр-эз-Зор. Он применялся на самых опасных и сложных заминированных участках местности, что позволило сохранить сотни жизней мирного населения и военнослужащих инженерных подразделений правительственных войск", — напомнили в Минобороны. Уникальность комплекса «Уран-6» состоит в его способности разрушить обнаруженное на местности взрывное устройство или подвести его к подрыву, при этом обеспечивается полная безопасность личного состава, пояснили в ведомстве.

"Уран-6" может оснащаться пятью различными сменными инструментами. Двигаясь по ровной местности, робот-сапер способен работать со скоростью до трех километров в час. «Уран-9 создан для защиты личного состава, вывода его из-под огня противника. Он имеет мощное вооружение, позволяющее поражать не только живую силу и легкобронированную технику, но и танки, а также другие высокозащищенные объекты», — подчеркнули в оборонном ведомстве.

Робот оснащен противотанковыми управляемыми ракетами «Атака», 30-мм автоматической пушкой 2А72 и 7,62-мм пулеметом. «Уран-9 встраивается в единую систему управления тактического звена, обладая защитой от несанкционированного доступа и средств радиоэлектронной борьбы», — отметили в военном ведомстве.

Беспилотники и БМПТ «Терминатор»

"Вертолетный БПЛА «Катран» по своим тактико-техническим характеристикам превосходит зарубежные аналоги по тяговооруженности, времени полета и весу полезной нагрузки. Он построен по соосной схеме, что обеспечивает высокую маневренность, возможность взлета и посадки на неподготовленных площадках ограниченного размера в любых метеоусловиях", — сообщили в министерстве.

Беспилотник способен нести оборудование для разведки, радиоэлектронной борьбы и наносить удары по противнику управляемым и неуправляемым оружием. Максимальная скорость полета — 130 км/ч, высота — 2 км, масса целевой нагрузки — 120 кг.

Беспилотник самолетного типа «Корсар» предназначен для круглосуточной всепогодной воздушной разведки наземных и надводных целей, уничтожения объектов противника и доставки грузов в назначенные районы. «Его оборудование позволяет в режиме реального времени выдавать целеуказание огневым и ударным средствам, включая высокоточные», — отметили в военном ведомстве.

Продолжительность полета аппарата — до 10 часов, максимальная высота — 6 км, радиус действия — более 160 км.

Боевая машина поддержки танков «Терминатор» предназначена для ведения маневренных боевых действий в составе танковых и мотострелковых подразделений в качестве многоцелевого боевого средства в условиях применения ядерного оружия и других видов оружия массового поражения. «В состав вооружения входят две спаренные 30-мм автоматические пушки 2А42, два курсовых автоматических гранатомета АГ17Д, четыре противотанковые управляемые ракеты „Атака“ и 7,62-мм пулемет ПКТМ», — уточнили в Минобороны.