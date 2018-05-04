МиГ-31К с комплексом «Кинжал» на репетиции Парада Победы: фото

Сайт телеканала «Звезда» публикует фото истребителей МиГ-31К с комплексом «Кинжал», которые приняли участие в репетиции Парада Победы, пролетев над Москвой

В рамках репетиции Парада Победы над столицей в парадном строю прошли десятки самолетов и вертолетов, в том числе истребители Су-57 и перехватчики МиГ-31 с гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал».

В репетиции было задействовано два самолета Су-57 и два истребителя МиГ-31К.

Кроме того, в небе над столицей пролетели истребители Су-35, МиГ-29 СМТ, вертолеты Ми-28Н, Ка-52, Ми-26, бомбардировщики Ту-160, Ту-22М3, Ту-95 и другая авиационная техника.

Х-47М2 «Кинжал» российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс, созданный для уничтожения авианосцев, фрегатов и эсминцев.

Впервые широкой публике комплекс был представлен Президентом Росии Владимиром Путиным в ходе его обращения послании федеральному собранию в марте 2018 года.

Носителем комплекса в перспективе может стать в том числе перспективный российский истребитель пятого поколения Су-57, который также принимает участие в воздушной части парада.