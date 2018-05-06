Первая победа Красного флота: исследователи РГО изучили немецкий «Эстебрюгге»

Уникальное свидетельство первой крупной победы молодого Красного флота обнаружили на дне Финского залива.

Немецкий сторожевик «Эстебрюгге» подорвался на мине и затонул у берегов Кронштадта век назад, но с тех пор его гибель так и оставалась тайной, открыть которую смогли исследователи Русского географического общества

Они не только нашли сам корабль, но и множество находившихся на его борту артефактов, которых, кажется, уже на целый музей хватит.

На глубине 24 метра едва проступают очертания корпуса корабля. Водолазы работают практически вслепую, так как видимость всего полметра, поэтому лишь гидроакустическая съемка позволяет увидеть полную картину. Практически трехмерное изображение удалось сделать при помощи многолучевого эхолота.

«Хорошо видно лежащий на дне корпус корабля. Длина у него 35 метров. Высокий бак, на котором стоит орудие, центральная ходовая рубка и корма», — рассказал директор по научной работе ЦПИ РГО Андрей Лукошков.

Корма была почти полностью уничтожена взрывом. Специалисты говорят, что такие повреждения могут быть только от подрыва на мине. Историки из центра подводных исследований Русского географического общества провели настоящее расследование и выяснили, что на дне Финского залива — немецкий сторожевой корабль «Эстебрюгге».

Исследователи выяснили, что 100 лет назад, когда кайзеровский флот подошел вплотную к Кронштадту, сторожевик подорвался на минном заграждении, выставленном моряками только что созданного рабочее-крестьянского Красного флота. Причем в наших военных архивах нет никакой информации об этом происшествии, ставшем, по сути, первой победой краснофлотцев, а это — настоящее открытие.

За век под водой корпус «Эстебрюгге» полностью проржавел, внутри него все заполнено илом, поэтому исследователи решили спасти от полной гибели фрагменты корабля, имеющие историческую ценность. Небольшие детали подняли со дна с помощью особых «подводных» парашютов, для других — понадобилась кран-балка.

Корабельный фонарь, с помощью которого обозначали ходовые огни, на можно рассмотреть табличку — сделано в Гамбурге. Латунный фонарь в хорошем состоянии, а фрагментам из простого железа повезло куда меньше.

«Одна из наиболее ценных находок — это компас корабельный. Здесь видно, как картошку смяло давлением, когда тонул корабль — она деформирована», — отметил водолаз-исследователь Иван Галайда.

Водолазам удалось найти даже бинокль капитана сторожевика, который находился в илу. Все эти находки отправят на реставрацию, которая займет много месяцев, после чего они станут экспонатами музея истории Кронштадта, где увидев эти артефакты, 100 лет пролежавшие на дне Финского залива, можно будет узнать о первой победе моряков-краснофлотцев.