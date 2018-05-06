Ещё
Пьяный пассажир устроил дебош на борту самолета, летевшего во Владивотсок
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пьяный пассажир устроил дебош на борту самолета, летевшего во Владивотсок 

Primpress 36 минут назад
Фото: Primpress
Во Владивостоке сотрудники МВД задержали авиапассажира за нарушение общественного порядка на борту воздушного судна, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на УМВД России.
Primpress: последние новости
Военные части Приморского края получили новую боевую технику В Приморье появился военный храм Более 450 школьников Восточного военного округа в апреле этого года стали юнармейцами
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трампа не позовут на похороны Маккейна662
Кудрявцева пришла в ужас от диагноза Шуры21
«Украина сдала своих, как стеклотару»332
Оголившуюся Бузову признали святой53
Россия получит новейшие ракетные корабли88
Видео
00:54
Российский космонавт показал исчезающую Луну
Наука и техника
Кудрявцева пришла в ужас от диагноза Шуры
Шоу-бизнес
00:59
РФ призвали готовиться к блокаде Керченского пролива
В мире
00:31
Пенсионер с тростью помог поймать вооруженного подростка
Криминал Происшествия
04:25
Россиянам придумали новый налог
Экология Общество
00:58
На Украине установили билборды о походе на Крым
Украина В мире
04:16
«Никогда больше»: Киркоров выступил с заявлением
Шоу-бизнес
Появились подробности о несогласованной акции в Москве
Общество
00:18
Названа причина задержания Навального
Общество
00:51
Крокодил выпал с балкона пятого этажа под Одессой
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение