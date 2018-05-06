ВСУ заинтересовались настроениями россиян

Украинские военные заинтересовались настроениями россиян

Вооруженные силы Украины объявили тендер на проведение опроса общественного мнения в южных регионах России . Согласно информации, размещенной на сайте украинских госзакупок ProZorro, заинтересованность в таком социологическом исследовании проявляет Центр информационно-психологических операций №72 ВСУ.

В описании тендера указано, что необходимо собрать данные о степени удовлетворенности жителей регионов Южного федерального округа России властью, материальным положением и готовностью выражать протест. Кроме того, ВСУ интересуют наиболее эффективные информационные каналы для работы с различными группами граждан по социальным и демографическим признакам.

От желающих взяться за тендер на сумму 1,6 миллиона гривен (около 65 тысяч долларов — прим. "РГ") требуют провести не менее двух тысяч интервью с респондентами у них дома.