Далекая экзотика: как Россия помогает крепить боевое могущество армии Мьянмы

В новом выпуске программы «Военная приемка» зрители узнают о том, что собой представляют вооруженные силы этой страны.

Российско-мьянманским отношениям — более полутора столетий. Ключевое значение в этих связях всегда имело взаимодействие в военной сфере. К примеру, когда россияне Пашуто и Хлудов в 1876 году после путешествия в эти края вернулись домой, они доставили письмо тамошнего правителя с предложением дружбы и просьбой о подготовке специалистов в России . В числе тех, кто высказал одобрение такому сотрудничеству, был не кто иной, как военный министр Дмитрий Милютин

Сегодня военно-техническое сотрудничество остается наиболее «продвинутым» сегментом в отношениях двух стран. В 2016 году между оборонными ведомствами было заключено соглашение. Военные обмениваются делегациями, решают вопросы противодействия террористическим угрозам, в Мьянму поставляется российская боевая техника, упрощен порядок захода военных кораблей. Стимул конструктивному диалогу придал и недавний (в январе этого года) визит в эту страну министра обороны РФ Сергея Шойгу

В новом выпуске программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда» журналист Алексей Егоров расскажет о некоторых аспектах нашего взаимодействия с мьянманскими военными. Зрители программы узнают о том, что собой представляют вооруженные силы этой страны, каким успехами гордятся, и какая экзотика присуща армии Мьянмы — страны такой далекой от России, но такой близкой нам по духу и ратной истории.

Наука побеждать: мьянманский вариант

В Военной академии Мьянмы выпускники получают сразу три диплома: по компьютерным технологиям, по гуманитарным дисциплинам (история, иностранные языки) и по специализации, которую выбирают сами слушатели. Наверное, не случайно, что конкурс сюда — один из самых высоких в стране. Как подчеркивает ректор Академии Таун Хтай Шве, военное образование — это и дисциплина, и физподготовка, и знакомство с техникой, и, конечно же, воспитание. «Наш курсант проходит весь путь — от рядового до офицера, — говорит ректор. — На первом курсе он постигает азы военной службы, на втором — его учат быть командиром отделения. На третьем — он переходит на уровень старшего сержанта взвода. И на последнем, четвертом курсе, уже командует взводом».

Примечательно, что едва ли не половина педагогического состава этого вуза владеет русским языком. Дело в том, что многие офицеры мьянманской армии в свое время проходили обучение в военных учебных заведениях СССР и России. Кстати, русский учат и в этой Академии. Ее выпускники могут потом отправиться получать образование в нашу страну. Но только самые лучшие из них: так здесь заведено. В Мьянме российское образование ценится выше западноевропейского. «Россия — наш друг, единственная страна, которая понимает нас, помогает всегда, — говорит преподаватель Академии капитан Йен Пайн Хэйн. — Мы как семья, как братья».

Значительное внимание уделяется в период обучения строевой, физической выучке. Курсанты учатся мастерски выполнять приемы с оружием, по нескольку раз в неделю занимаются со специальными снарядами — битами, которые позволяют развивать мышцы рук. Культивируется и собственный вид рукопашного боя — Мьянма Тай. Этому боевому искусству не одна сотня лет, оно появилось еще в древности, во времена императоров. В Академии такие занятия помогают овладевать мастерством защиты и нападения без оружия. Кстати, все спортивные занятия здесь проходят на улице, благо погодные условия позволяют: в этой стране почти всегда — лето. В мьянманской армии — культ здорового тела: поддерживать его в значительной степени позволяет запрет на службу для людей с избыточным весом. Особые требования — для спецназа. К слову, он регулярно привлекается для выполнения особых задач, учится десантироваться с вертолета в джунгли, способен выдерживать любые прихоти погоды.

Российская военная техника в армии Мьянмы в особом почете. Причем, давно. Неприхотлива, проста в эксплуатации, пригодна к обслуживанию в полевых условиях. К примеру, в составе Военно-воздушных сил страны прочно обосновались наши боевые машины МиГ-29 и Як-130. Машины КБ «Яковлева» настолько хорошо приспособлены к использованию в жарком климате, что даже имеют систему встроенного охлаждения при торможении: воздух подается на тормозные устройства, чем снижается риск перегрева при взлете-посадке. Моэ Хтэт, заместитель начальника инженерно-авиационной службы одной из эскадрилий ВВС Мьянмы, называет Як-130 очень простым в плане обслуживания по сравнению самолетами других марок. Высокого мнения здесь и о МиГ-29. Кстати, Россия предложила Мьянме не только сами боевые машины, но и построила здесь сервисный центр, куда регулярно делегируются для работы наши специалисты.

С местным колоритом и экзотикой

Конечно, многое в этой стране и в ее армии, скажем так, не совсем привычно для нашего восприятия. Например, в вооруженных силах Мьянмы узаконена выдача алкоголя. Правда, мера эта вынужденная — напитками с градусом здесь борются с малярией. Средство так и называется «Армейский ром»: бутылки объемом 0,65 мл и крепостью 43 градуса доставляются в каждую воинскую часть. Военнослужащие имеют право на 50 граммов, которые им наливают по три раза в день. Ром, как говорят в командовании мьянманской армии, также помогает преодолевать холод, когда военные операции проводятся в горах, где температура может опускаться до нуля. Для непривыкших к холодам жителей этой южной страны такие условия — сродни экстремальным.

Выпускают в Мьянме и пиво для военных. Поставки напитка в воинские части позволяют пополнять бюджет страны, дает возможность трудоустроиться бывшим военным. Ну и, безусловно, в здешней военной среде всегда учитывается религиозный аспект. Хотя формально Мьянма считается страной многоконфессиональной, большинство населения здесь (89 процентов) — буддисты. Летчики перед полетами обращаются к Будде, берут с собой в небо амулеты. Также повсюду здесь и пагоды. Одну из них — 98-метровую позолоченную пагоду Шведагон, расположенную в Янгоне, сами местные жители считают древнейшей в мире. Один из углов здесь называют «Углом Побед»: тут молился основатель независимой Мьянмы, лидер освободительного движения и национальный герой страны генерал Аун Сан. В эту пагоду и сейчас приходят молиться военачальники, правда, в отдельные часы, чтобы не было посторонних глаз и ушей. Сюда приходят перед важной боевой задачей, перед выступлением в парламенте, накануне принятия знаковых решений.

А еще мьянманские военные очень серьезно относятся к духам (ударение, естественно, на первый слог). Даже первые лица государства считают для себя важным учитывать этот фактор. Вообще, как говорят иностранцы, прожившие в Мьянме не один год, особенность страны в том, что здесь наряду с верой в знания присутствует вера в явления. Например, в нумерологию. В свое время здесь в ходу были купюры в 45 и 90 кьят (местная валюта). Оказывается, генерал У Не Вин, который правил страной с 1962 по 1988 годы, очень уважал цифру 9. Ему даже предсказали жизнь длиной не менее 90 лет. Удивительно, но так и получилось: генерал скончался в возрасте 91 года.

Армия победителей

Для многих военнослужащих мьянманской армии едва ли не самой большой наградой за их ратный труд считается право участвовать в параде. Это торжественное событие проводится в марте в столице Мьянмы — Нейпьидо и связано с созданием вооруженных сил республики. Кстати, в нынешнем году право освещать парад было впервые предоставлено иностранным журналистам, которыми оказались… как раз сотрудники телеканала «Звезда», съемочной группы программы «Военная приемка»! Стоит отметить, что история парадов ведется здесь с марта 1945 года, когда в стране развернулось восстание против японцев, состоявших тогда в союзе с Гитлером. Так что в той войне у нас был общий враг, и это как нельзя лучше роднит нас, россиян, и мьянманцев. Вообще, Мьянма — одна из немногих стран Юго-Восточной Азии, которая никогда не пасовала перед Западом, не прогибалась под санкциями. За это ее тоже стоит уважать.

Военный парад — одно из самых волнительных и важных событий в жизни армии, в жизни страны. Что говорить, если во время прохода парадных коробок к месту торжественного марша женщинам разрешено забираться в строй и надевать военнослужащим ожерелье из цветов жасмина: этот цветок считается здесь символом победы. Так что к месту церемонии некоторые солдаты выходят в несколько неуставном виде, но гнева командиров это не вызывает…

Россия намерена и дальше поддерживать военное и военно-техническое сотрудничество с Мьянмой. Подтверждением тому стал недавний визит сюда министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу — второй за время его пребывания на посту главы российского военного ведомства (первый состоялся в 2013 году). На переговорах с главнокомандующим вооруженными силами Мьянмы старшим генералом Мин Аунг Хлайном отмечалась положительная динамика взаимодействия в военной области. Сегодня, как подчеркивают в Минобороны России, обе страны реализуют масштабный план двустороннего военного сотрудничества, согласно которому вооруженные силы республики оснащаются российскими системами вооружения, поддерживается боеготовность армии.

В составе национальных ВВС успешно эксплуатируются российские истребители МиГ-29, десятки вертолётов Ми-24 и Ми-17. Система ПВО страны представлена российскими средствами радиолокации и зенитными ракетными комплексами. Кроме того, в российских военных вузах готовят военные кадры для армии Мьянмы, а на уровне военного руководства двух стран поддерживаются регулярные контакты.