Во многих городах страны прошли генеральные прогоны праздничного парада

В Петропавловске Камчатском генеральная репетиция парада уже завершилась. По главной городской улице проследовали колонны личного состава 11 расчетов — это более 800 военных и служащих других ведомств. Техники — более 20 единиц. Интересно, что 9 мая морпехи Тихоокеанского флота впервые представят новую экипировку — «Ратник». Ее прозвали «комплектом солдат будущего».