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Во многих городах страны прошли генеральные прогоны праздничного парада
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Во многих городах страны прошли генеральные прогоны праздничного парада 

Вести.Ru 12 минут назад
Фото: Вести.Ru
В Петропавловске Камчатском генеральная репетиция парада уже завершилась. По главной городской улице проследовали колонны личного состава 11 расчетов — это более 800 военных и служащих других ведомств. Техники — более 20 единиц. Интересно, что 9 мая морпехи Тихоокеанского флота впервые представят новую экипировку — «Ратник». Ее прозвали «комплектом солдат будущего».
В Волгограде парад Победы репетировали 1 500 человек, в том числе представители МВД, МЧС, юнайрмейцы и кадеты. Была и техника, 30 единиц. Это — реактивные системы залпового огня «Торнадо», танки Т-90, БМП-3, бронетранспортеры БТР-80, бронеавтомобили «Тигр», раритетные автомобили «Виллис». Возглавит колонну танк Т-34, сообщает телеканал «Россия 24».
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