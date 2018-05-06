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Военная техника впервые пройдет колонной на День Победы в Туве
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Военная техника впервые пройдет колонной на День Победы в Туве 

ТАСС 10 минут назад
ТАСС, 6 мая. Механизированная колонна военной техники впервые примет участие в торжественном шествии, посвященном 73 годовщине Дня Победы, в Кызыле. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.
"В столице Тувы в торжественном шествии 9 мая впервые примет участие механизированная колонна военной техники Центрального военного округа. Жители Кызыла и гости города смогут увидеть современные образцы вооружения на центральной площади города", — сказали в пресс-службе.
Всего в праздновании Дня Победы в Туве будет представлено 12 единиц военной техники. «Среди них современные самоходные артиллерийские установки „Нона-СВК“, бронированные автомобили марки „Тигр“ и новейшие средства связи на базе БТР-80. Также традиционно 9 мая в Кызыле пройдут парадные расчеты военнослужащих Центрального военного округа и представителей силовых ведомств. Для всех жителей и гостей города будет организована выставка вооружения и военной техники», — пояснили в военном округе.
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