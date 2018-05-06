Военная техника впервые пройдет колонной на День Победы в Туве

ТАСС , 6 мая. Механизированная колонна военной техники впервые примет участие в торжественном шествии, посвященном 73 годовщине Дня Победы, в Кызыле . Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

"В столице Тувы в торжественном шествии 9 мая впервые примет участие механизированная колонна военной техники Центрального военного округа. Жители Кызыла и гости города смогут увидеть современные образцы вооружения на центральной площади города", — сказали в пресс-службе.

Всего в праздновании Дня Победы в Туве будет представлено 12 единиц военной техники. «Среди них современные самоходные артиллерийские установки „Нона-СВК“, бронированные автомобили марки „Тигр“ и новейшие средства связи на базе БТР-80. Также традиционно 9 мая в Кызыле пройдут парадные расчеты военнослужащих Центрального военного округа и представителей силовых ведомств. Для всех жителей и гостей города будет организована выставка вооружения и военной техники», — пояснили в военном округе.