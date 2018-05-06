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Новейший ракетный корабль «Вышний Волочек» в мае войдет в состав ВМФ РФ
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Новейший ракетный корабль «Вышний Волочек» в мае войдет в состав ВМФ РФ 

Российская Газета 45 минут назад
Фото: Российская Газета
Малый ракетный корабль «Вышний Волочек» проекта 21631 завершает государственные испытания в Новороссийске. Как сообщает группа информационного обеспечения ВМФ министерства обороны России, уже в нынешнем месяце корабль войдет в боевой состав Военно-морского флота.
"Вышний Волочек" заложили и построили на Зеленодольском судостроительном заводе в Республике Татарстан. Назвали его в честь одного их городов Российской Федерации. Такова традиция ракетных малых кораблей данного проекта: получать имена старинных малых городов страны.
МРК 21631 — многоцелевые ракетно-артиллерийские корабли ближней морской зоны. Основное предназначение — охрана и защита экономической границ государства. Они действуют как в одиночку, так и в составе группировки Военно-морских сил РФ. Скорость — 25 узлов. Автономность плавания — десять суток, экипаж — до 52 человек. На корабле стоит навигационное, радиолокационное и радиоэлектронное, ракетное вооружение.
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