Новейший ракетный корабль «Вышний Волочек» в мае войдет в состав ВМФ РФ

Малый ракетный корабль «Вышний Волочек» проекта 21631 завершает государственные испытания в Новороссийске . Как сообщает группа информационного обеспечения ВМФ министерства обороны России , уже в нынешнем месяце корабль войдет в боевой состав Военно-морского флота.

"Вышний Волочек" заложили и построили на Зеленодольском судостроительном заводе в Республике Татарстан . Назвали его в честь одного их городов Российской Федерации . Такова традиция ракетных малых кораблей данного проекта: получать имена старинных малых городов страны.

МРК 21631 — многоцелевые ракетно-артиллерийские корабли ближней морской зоны. Основное предназначение — охрана и защита экономической границ государства. Они действуют как в одиночку, так и в составе группировки Военно-морских сил РФ. Скорость — 25 узлов. Автономность плавания — десять суток, экипаж — до 52 человек. На корабле стоит навигационное, радиолокационное и радиоэлектронное, ракетное вооружение.