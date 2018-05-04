Новинки парада Победы: чем удивят 9 мая? 

В репетиции парада Победы в пятницу, 4 мая, приняли участие 75 самолетов и вертолетов. Впервые зрители парада увидят истребителя Су-57, а также новейшие гиперзвуковые комплексы «Кинжал».
Су-57 — многофункциональный истребитель пятого поколения, создан по технологии «Стелс», имеет новейший комплекс радиоэлектронного оборудования, вооружен тридцатимилиметровой авиапушкой, ракетами класса «воздух-воздух» и «воздух земля», имеет крейсерскую сверхзвуковую скорость.
По своим характеристикам Су-57 опередил многие зарубежные аналоги, говорит военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин:
Виктор Литовкин военный обозреватель ТАСС «Это уникальный авиационный комплекс, который ничем не уступает американскому самолету пятого поколения F-22 и превосходит все остальные самолеты американские и так далее. Он обладает сверхзвуковой скоростью, у него двигатель, управляемый вектором тяги, что дает возможность ему совершать маневры в воздухе, которые недосягаемы для ракет противника. Вообще это суперсовременный истребитель, который проходит сегодня у нас испытания, и поступает в войска.
Опытно-конструкторские работы по Су-57 должны завершиться в следующем году, тогда же предполагается начать поставки первой партии из 12 самолетов в войска. В отличие от него авиационный комплекс „Кинжал“ уже стоит на боевом дежурстве. МиГ-31К способен нести на себе гиперзвуковую ракету, скорость которой превышает скорость звука в десять раз.
Его задачи — поражать вражеские авианосцы, фрегаты, крейсеры и эсминцы. Благодаря возможности маневрировать, ракета способна преодолевать существующие и перспективные системы ПРО, говорит военный эксперт журнала „Арсенал Отечества“ Алексей Леонков:
Алексей Леонков военный эксперт журнала „Арсенал Отечества“ „Это ракета воздушного старта. За счет этого, когда она стартует на высоте примерно 20 километров, она может развивать скорость выше 10 тысяч километров в час, при этом боевой радиус составляет порядка двух тысяч километров. Еще другая ее особенность заключается в том, что атакует корабль практически вертикально под углом 90 градусов. ПВО корабля практически не может с ней справиться: ни то, что сейчас стоит на кораблях вероятного противника, ни то, что у них разрабатывается в перспективе. Еще у нее различная боевая часть. Ракета сконструирована таким образом, что, в зависимости от боевой части, она может поражать такие корабли, как эсминцы, корветы, фрегаты, крейсеры и даже авианосцы. Ее боевая часть может быть как обычная, так и ядерного назначения“.
Из сухопутных новинок на параде Победы впервые будет представлена боевая машина поддержки танков (БМПТ) „Терминатор“. Ее еще называют „телохранителем“.
»Терминатор» фактически заменяет один мотострелковый взвод: шесть боевых машин пехоты и 40 человек личного состава, призван бороться с любыми противотанковыми комплексами. Этот новый вид бронетехники успешно прошел все испытания, в том числе в Сирии. Первую партию таких машин военным передали в марте этого года.
Еще из новинок — робот-сапер «Уран-6», который разминировал Пальмиру, а также беспилотный робот-танк «Уран-9». Его пушки оснащены лазерными прицелами. Управлять «Ураном» можно на расстоянии трех километров.