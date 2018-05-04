Новинки парада Победы: чем удивят 9 мая?

В репетиции парада Победы в пятницу, 4 мая, приняли участие 75 самолетов и вертолетов. Впервые зрители парада увидят истребителя Су-57, а также новейшие гиперзвуковые комплексы «Кинжал».

Су-57 — многофункциональный истребитель пятого поколения, создан по технологии «Стелс», имеет новейший комплекс радиоэлектронного оборудования, вооружен тридцатимилиметровой авиапушкой, ракетами класса «воздух-воздух» и «воздух земля», имеет крейсерскую сверхзвуковую скорость.

По своим характеристикам Су-57 опередил многие зарубежные аналоги, говорит военный обозреватель ТАСС , полковник в отставке Виктор Литовкин

Виктор Литовкин военный обозреватель ТАСС «Это уникальный авиационный комплекс, который ничем не уступает американскому самолету пятого поколения F-22 и превосходит все остальные самолеты американские и так далее. Он обладает сверхзвуковой скоростью, у него двигатель, управляемый вектором тяги, что дает возможность ему совершать маневры в воздухе, которые недосягаемы для ракет противника. Вообще это суперсовременный истребитель, который проходит сегодня у нас испытания, и поступает в войска.

Опытно-конструкторские работы по Су-57 должны завершиться в следующем году, тогда же предполагается начать поставки первой партии из 12 самолетов в войска. В отличие от него авиационный комплекс „Кинжал“ уже стоит на боевом дежурстве. МиГ-31К способен нести на себе гиперзвуковую ракету, скорость которой превышает скорость звука в десять раз.

Алексей Леонков: Его задачи — поражать вражеские авианосцы, фрегаты, крейсеры и эсминцы. Благодаря возможности маневрировать, ракета способна преодолевать существующие и перспективные системы ПРО, говорит военный эксперт журнала „Арсенал Отечества“

Алексей Леонков военный эксперт журнала „Арсенал Отечества“ „Это ракета воздушного старта. За счет этого, когда она стартует на высоте примерно 20 километров, она может развивать скорость выше 10 тысяч километров в час, при этом боевой радиус составляет порядка двух тысяч километров. Еще другая ее особенность заключается в том, что атакует корабль практически вертикально под углом 90 градусов. ПВО корабля практически не может с ней справиться: ни то, что сейчас стоит на кораблях вероятного противника, ни то, что у них разрабатывается в перспективе. Еще у нее различная боевая часть. Ракета сконструирована таким образом, что, в зависимости от боевой части, она может поражать такие корабли, как эсминцы, корветы, фрегаты, крейсеры и даже авианосцы. Ее боевая часть может быть как обычная, так и ядерного назначения“.

Из сухопутных новинок на параде Победы впервые будет представлена боевая машина поддержки танков (БМПТ) „Терминатор“. Ее еще называют „телохранителем“.

»Терминатор» фактически заменяет один мотострелковый взвод: шесть боевых машин пехоты и 40 человек личного состава, призван бороться с любыми противотанковыми комплексами. Этот новый вид бронетехники успешно прошел все испытания, в том числе в Сирии . Первую партию таких машин военным передали в марте этого года.

Еще из новинок — робот-сапер «Уран-6», который разминировал Пальмиру, а также беспилотный робот-танк «Уран-9». Его пушки оснащены лазерными прицелами. Управлять «Ураном» можно на расстоянии трех километров.