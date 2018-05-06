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Во 2-й общевойсковой армии прошёл массовый субботник
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Во 2-й общевойсковой армии прошёл массовый субботник 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Военнослужащие и члены их семей провели уборку территорий от мусора, прошлогодней травы и сухостоя, провели побелку деревьев и бордюрной плитки в военных городках и пунктах постоянной дислокации.
Во 2-й общевойсковой армии прошел массовый субботник, в котором приняло участие более 10 тыс. военнослужащих, дислоцированных в Поволжье.
Военнослужащие и члены их семей провели уборку территорий от мусора, прошлогодней травы и сухостоя, провели побелку деревьев и бордюрной плитки в военных городках и пунктах постоянной дислокации.
Также личный состав соединений и воинских частей общевойсковой армии провел работы по облагораживанию территорий воинских захоронений, мемориальных комплексов, памятников и обелисков.
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