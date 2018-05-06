В придуманной для учений НАТО стране Кримзонии опознали Россию

По мнению СМИ США, нападение вымышленной страны Кримзонии на вымышленную Берилию в рамках учений НАТО отражает якобы имевшую место хакерскую атаку России против Эстонии

В Эстонии прошли международные учения Locked Shields («Сомкнутые щиты»). По сценарию учений, кибератака со стороны Кримзонии привела к тому, что Берилия лишилась мобильной связи и водоснабжения. Также хакеры Кримзонии атаковали энергосистему Берилии, а на улицах Берилии протестующие развернули «подрывную деятельность», передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post

Кроме того, по плану учений, хакеры взломали системы БПЛА, который упал на базе НАТО, что привело к жертвам среди военнослужащих.

Washington Post считает, что Кримзония — это Россия, которая в 2007 году якобы совершила кибератаку против Эстонии в ответ на перенос «Бронзового солдата». Издание отмечает, что тогда страны НАТО не предприняли никаких шагов против России.