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В придуманной для учений НАТО стране Кримзонии опознали Россию
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В придуманной для учений НАТО стране Кримзонии опознали Россию 

Деловая газета «Взгляд» 39 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
По мнению СМИ США, нападение вымышленной страны Кримзонии на вымышленную Берилию в рамках учений НАТО отражает якобы имевшую место хакерскую атаку России против Эстонии.
В Эстонии прошли международные учения Locked Shields («Сомкнутые щиты»). По сценарию учений, кибератака со стороны Кримзонии привела к тому, что Берилия лишилась мобильной связи и водоснабжения. Также хакеры Кримзонии атаковали энергосистему Берилии, а на улицах Берилии протестующие развернули «подрывную деятельность», передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post.
Кроме того, по плану учений, хакеры взломали системы БПЛА, который упал на базе НАТО, что привело к жертвам среди военнослужащих.
Washington Post считает, что Кримзония — это Россия, которая в 2007 году якобы совершила кибератаку против Эстонии в ответ на перенос «Бронзового солдата». Издание отмечает, что тогда страны НАТО не предприняли никаких шагов против России.
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