СМИ узнали Россию в вымышленном враге на учениях в Эстонии

По плану учений, в результате действий хакеров «Кримзонии» другая вымышленная страна «Берилия» осталась без мобильной связи и водоснабжения. Кроме того, была атакована энергосистема, а на улицах городов появились протестующие, занимающиеся «подрывной деятельностью». Помимо этого, хакерам удается взломать беспилотник, который, по сценарию, упал на базе НАТО, что привело к жертвам среди солдат.

Издание отмечает, что в «Кримзонии» легко угадывается Россия, учитывая, что в 2007 году, по мнению ряда киберэкспертов, Москва провела хакерские атаки на парламент Эстонии, местные СМИ, банки и интернет-провайдеров. The Washington Post связывает эти действия с решением эстонских властей о переносе «Бронзового солдата» вместе с останками захороненных советских воинов из центра Таллина

Члены НАТО, говорится в статье, тогда не предприняли никаких шагов против России.

Locked Shields — одни из крупнейших киберучений в мире, они проводятся с 2010 года. В этом году в них приняли участие почти 1 тысяча человек из 30 стран.