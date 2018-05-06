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Командиры кораблей ЧФ сдают экзамены на допуск к управлению кораблём
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Командиры кораблей ЧФ сдают экзамены на допуск к управлению кораблём 

ТК «Звезда» 40 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Главная цель сессий — достижение высокого уровня индивидуальной подготовленности командного состава кораблей, совершенствование их навыков и умений по управлению кораблём во время выполнения задач по предназначению.
В соответствии с планом подготовки к летнему периоду обучения 2018 года в пунктах базирования надводных кораблей и катеров Черноморского флота начались экзаменационные сессии на допуск к управлению кораблём.
К учебным мероприятиям привлечены командиры и старшие помощники командиров кораблей.
Главная цель сессий — достижение высокого уровня индивидуальной подготовленности командного состава кораблей, совершенствование их навыков и умений по управлению кораблём во время выполнения задач по предназначению, при проведении различных корабельных учений, артиллерийских и ракетных стрельб, а также в организации учебного процесса со своими подчиненными.
Свой профессионализм военнослужащим предстоит подтвердить в ходе сдачи целого ряда зачётов, как на берегу, так и при выполнении практических задач в море.
Завершением мероприятия станет сдача офицерами экзаменов по теоретической и практической частям своей специальности и самостоятельный допуск на управление кораблём.
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