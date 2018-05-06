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Военные части Приморского края получили новую боевую технику
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Военные части Приморского края получили новую боевую технику 

Primpress 48 минут назад
Фото: Primpress
Соединения морской пехоты Тихоокеанского флота получили новые образцы боевой техники — бронетранспортеры БТР-82А, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.
В Приморье после прохождения курсов теоретической подготовки экипажи БТР-82А на полигоне Бамбурово отработали вождение техники на автодроме и провели комплекс стрельб по мишеням.
Также новые бронетранспортеры впервые пройдут в составе механизированных колон на парадах Победы во Владивостоке и Петропавловске-Камчатском.
На Камчатке морские пехотинцы в апреле успешно завершили тестирование новых боевых машин на полигоне Радыгино и приступили к массовому приему и освоению современных БТР. Ранее в соединении приняли на вооружение танки Т-80БВ.
В подразделениях береговых войск ТОФ уже начался процесс передачи бронетранспортеров предыдущего поколения БТР-80 на базы хранения техники.
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