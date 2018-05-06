Военные части Приморского края получили новую боевую технику

Соединения морской пехоты Тихоокеанского флота получили новые образцы боевой техники — бронетранспортеры БТР-82А, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.

В Приморье после прохождения курсов теоретической подготовки экипажи БТР-82А на полигоне Бамбурово отработали вождение техники на автодроме и провели комплекс стрельб по мишеням.

Петропавловске-Камчатском. Также новые бронетранспортеры впервые пройдут в составе механизированных колон на парадах Победы во Владивостоке

На Камчатке морские пехотинцы в апреле успешно завершили тестирование новых боевых машин на полигоне Радыгино и приступили к массовому приему и освоению современных БТР. Ранее в соединении приняли на вооружение танки Т-80БВ.

В подразделениях береговых войск ТОФ уже начался процесс передачи бронетранспортеров предыдущего поколения БТР-80 на базы хранения техники.