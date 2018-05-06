Ещё
Росатом демонтирует военную радиобиологическую лабораторию под Петербургом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Росатом демонтирует военную радиобиологическую лабораторию под Петербургом 

РИА Новости 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Предприятие «Радон» (входит в госкорпорацию «Росатом», специализируется на обращении с радиоактивными отходами) организовало открытый конкурс на демонтаж в нынешнем году здания радиобиологической лаборатории 12-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны России под Санкт-Петербургом и реабилитации территории, на которой расположено это здание.
Как следует из материалов на сайте закупок Росатома, речь идет о корпусе №73 12 ЦНИИ Минобороны, расположенном в Приозерском районе Ленинградской области. Двухэтажное здание, построенное в 1970 году, использовалось для проведения исследовательских радиобиологических работ в стационарных условиях, подготовки радиоактивных веществ к применению, а также для утилизации радиоактивных отходов. С 1986 года работы с радиоактивными веществами там не проводились.
В 2017 году были выполнены работы по демонтажу радиационно-загрязненного оборудования лаборатории и дезактивации ее строительных конструкций. Образовавшиеся при этом радиоактивные отходы были вывезены. В январе нынешнего года было проведено обследование на предмет радиационной безопасности здания лаборатории и прилегающей к нему территории.
Ликвидация корпуса радиобиологической лаборатории и реабилитация ее территории будут выполняться в рамках федеральной целевой программы «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016-2020 годы и на период до 2030 года». В частности, этой программой запланированы мероприятия по ряду объектов советского «ядерного наследия», входящих в контур управления министерства обороны РФ, в том числе 12-го ЦНИИ МО.
Общей задачей 12-го Центрального научно-исследовательского института министерства обороны РФ имени Болятко стало научное обеспечение организации защиты страны от ядерного нападения. В числе основных направлений работы ЦНИИ — исследование действия поражающих факторов ядерного взрыва и их воздействие на вооружение, военную технику, сооружения и людей, разработка рекомендаций для войск по защите личного состава и боевой техники от поражения ядерным оружием.
РИА Новости: последние новости
Тысячи ростовчан приняли участие в праздновании 100-летия ЮВО Президент Туркмении провел внезапную проверку боеготовности войск Замминистра обороны рассказал о решении принять на вооружение "Терминатор"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Украина сдала своих рыбаков, как стеклотару»38
«Оружие Путина» готово к применению458
ЕС отреагировал на задержания на акциях в РФ759
Трампа не позовут на похороны Маккейна114
«Бесогон» не повторится: скандал вокруг Михалкова136
Видео
00:59
РФ призвали готовиться к блокаде Керченского пролива
В мире
00:31
Пенсионер с тростью помог поймать вооруженного подростка
Криминал Происшествия
04:25
Россиянам придумали новый налог
Экология Общество
00:58
На Украине установили билборды о походе на Крым
Украина В мире
04:16
«Никогда больше»: Киркоров выступил с заявлением
Шоу-бизнес
Появились подробности о несогласованной акции в Москве
Общество
00:18
Названа причина задержания Навального
Общество
00:51
Крокодил выпал с балкона пятого этажа под Одессой
Происшествия В мире
00:35
Опубликованы кадры ликвидации стрелка в Нижнем Новгороде
Происшествия
02:08
В Симферополе загорелся полигон с отходами
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение