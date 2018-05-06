Минобороны России заключит контракт на шесть малых ракетных кораблей проекта 22800 в 2019 году

Первые корабли пойдут на Балтику, в перспективе каждый флот будет оснащен подобными кораблями для охраны ближней морской зоны.

«Сейчас мы вышли на темп примерно 30 месяцев строительства этих кораблей, — сказал замминистра. — Это очень хороший темп. Флот очень ждет эти корабли. Они по своим мореходным качествам, техническим параметрам, боевым возможностям считаются сегодня одними из лучших кораблей подобного класса».

По его словам, первые корабли пойдут на Балтику, в перспективе каждый флот будет оснащен подобными кораблями для охраны ближней морской зоны.