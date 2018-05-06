Минобороны России заключит контракт на шесть малых ракетных кораблей проекта 22800 в 2019 году 

Первые корабли пойдут на Балтику, в перспективе каждый флот будет оснащен подобными кораблями для охраны ближней морской зоны.
Минобороны заключит контракт на шесть малых ракетных кораблей проекта 22800 для Тихоокеанского флота в 2019 году, четыре будут построены на Амурском судостроительном заводе и два на «Восточной верфи». Об этом сообщил журналистам заместитель Министра обороны РФ Юрий Борисов.
«Сейчас мы вышли на темп примерно 30 месяцев строительства этих кораблей, — сказал замминистра. — Это очень хороший темп. Флот очень ждет эти корабли. Они по своим мореходным качествам, техническим параметрам, боевым возможностям считаются сегодня одними из лучших кораблей подобного класса».
По его словам, первые корабли пойдут на Балтику, в перспективе каждый флот будет оснащен подобными кораблями для охраны ближней морской зоны.
Юрий Борисов отметил, что корабль получил морскую версию «Панциря». «Вы знаете, какое это грозное оружие, показавшее себя уже в боевых действиях. Комплекс может работать и по беспилотникам, против авиационных средств, против ракет», — пояснил он.