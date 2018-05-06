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В Астраханском авиацентре ВКС прошел День призывника
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В Астраханском авиацентре ВКС прошел День призывника 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В мероприятии приняли участие командный состав Центра боевой подготовки и боевого применения ВКС, школьники, представители областного военного комиссариата и регионального комитета солдатских матерей.
В Астрахани на аэродроме Приволжский прошел традиционный День призывника.
В мероприятии приняли участие командный состав Центра боевой подготовки и боевого применения ВКС, ученики общеобразовательных школ из различных районов Астраханской области, представители областного военного комиссариата и регионального комитета солдатских матерей.
Будущие защитники Отечества смогли ознакомиться с авиационной техникой, стоящей на вооружении Воздушно-космических сил, образцами стрелкового вооружения и обмундирования летного состава. Гости мероприятия смогли посмотреть летную столовую, казармы и другие объекты инфраструктуры и быта личного состава авиацентра.
Наиболее запоминающимся для зрителей стали полеты экипажей вертолетов Ми-8 и истребителей МиГ-29СМТ, а также возможность посидеть в кабине авиационной техники.
По итогам мероприятия большинство школьников изъявило желание проходить военную службу в будущем в Воздушно-космических силах.
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