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Американские самолеты провели разведку вблизи границ России
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Американские самолеты провели разведку вблизи границ России 

РИА Новости 1 час назад
Фото: CC BY-SA 2.0 / Airwolfhound / RC135 - RAF Mildenhall
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Два американских самолета провели разведывательные полеты вблизи границ России, об этом свидетельствуют данные мониторинга полетов военной авиации, которые опубликованы в Twitter-аккаунте Mil Radar.
Самолет электронной разведки RC-135V, вылетевший с базы Милденхолл в Британии, провел полет над Балтикой и Польшей вблизи границ Калининградской области. Другой самолет, Boeing P-8A Poseidon ВМС США, вылетевший с авиабазы Эмари в Эстонии, также выполнил полет над Балтикой вблизи Калининградской области.
USAF RC-135V 64-14844 TOKEN42 departed Mildenhall at 0620z — Eastern Poland & Southern Baltic mission pic.twitter.com/4POpQrVLBC
— Mil Radar (@MIL_Radar) 5 мая 2018 г.
​Второго мая американские СМИ сообщили о «перехвате» российским истребителем Су-27 противолодочного самолета ВВС США Boeing P-8 Poseidon в небе над Балтикой. В статье отмечается, что действия пилота Су-27 описываются как безопасные, но непрофессиональные.
По данным Минобороны, только за одну неделю в конце апреля разведку у границ России провели 17 иностранных самолетов. Истребителям дежурных сил ПВО десять раз пришлось подниматься в воздух для их перехвата и сопровождения.
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