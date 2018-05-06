Американские самолеты провели разведку вблизи границ России

МОСКВА , 6 мая — РИА Новости . Два американских самолета провели разведывательные полеты вблизи границ России , об этом свидетельствуют данные мониторинга полетов военной авиации, которые опубликованы в Twitter-аккаунте Mil Radar.

Самолет электронной разведки RC-135V, вылетевший с базы Милденхолл в Британии, провел полет над Балтикой и Польшей вблизи границ Калининградской области . Другой самолет, Boeing P-8A Poseidon ВМС США , вылетевший с авиабазы Эмари в Эстонии , также выполнил полет над Балтикой вблизи Калининградской области.

USAF RC-135V 64-14844 TOKEN42 departed Mildenhall at 0620z — Eastern Poland & Southern Baltic mission pic.twitter.com/4POpQrVLBC

— Mil Radar (@MIL_Radar) 5 мая 2018 г.

​Второго мая американские СМИ сообщили о «перехвате» российским истребителем Су-27 противолодочного самолета ВВС США Boeing P-8 Poseidon в небе над Балтикой. В статье отмечается, что действия пилота Су-27 описываются как безопасные, но непрофессиональные.

По данным Минобороны, только за одну неделю в конце апреля разведку у границ России провели 17 иностранных самолетов. Истребителям дежурных сил ПВО десять раз пришлось подниматься в воздух для их перехвата и сопровождения.