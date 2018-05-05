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Более 20 памятников и постаментов с техникой ВОВ отреставрировано военнослужащими общевойсковой армии ЗВО в ходе Единого субботника
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Более 20 памятников и постаментов с техникой ВОВ отреставрировано военнослужащими общевойсковой армии ЗВО в ходе Единого субботника 

ТК «Звезда» 34 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Совместно с жителями городов они провели уборку территорий, прилегающих к памятным и мемориальным местам, а также воинских захоронений.
Более 20 памятников и постаментов с боевой техникой времен Великой Отечественной войны и середины прошлого века было приведено в порядок и отреставрировано военнослужащими Западного военного округа (ЗВО) в рамках Единого субботника, который прошел в соединениях и воинских частях общевойсковой армии ЗВО, дислоцированных в шести субъектах Российской Федерации.
Военнослужащие и члены их семей совместно с жителями городов провели уборку территорий от прошлогодней травы и сухостоя, провели окраску заборов, побелку деревьев и бордюрной плитки.
Кроме того, военнослужащие провели уборку территорий, прилегающих к памятным и мемориальным местам, а также воинских захоронений. Военнослужащие очистили от следов коррозии и покрасили корпуса вооружения и военной техники, обновлены бортовые номера боевых машин Великой Отечественной войны, которые стоят на постаментах и входят в списочный состав соединений и воинских частей ЗВО.
Всего в ходе субботника было приведено в порядок свыше 100 объектов.
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