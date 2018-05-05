Crane Worldwide берёт под своё крыло крупнейший в мире самолет после нехватки морского пространства

Экспедитор Crane Worldwide обратился к крупнейшему в мире воздушному судну для транспортировки партии химических грузов после нехватки морского грузового пространства, сообщает AVIAV.

Экспедитор сообщил, что он использовал самолет Ан-225 «Мрия» Антонов для перевозки 223 паллетов с цистернами химических реагентов от нескольких поставщиков в Сингапуре Малайзии до Даммама из Куала-Лумпура

Менеджер по логистике Crane Worldwide в Малайзии Даниэль Чих сказал: «Мы ежедневно обрабатываем тяжелые грузы, всегда находясь в поиске наиболее экономически эффективного и времясберегающего решения для представления нашим клиентам. В этом случае Ан-225 Антонов представили идеальное решение, благодаря чему мы снова смогли увидеть этот великолепный самолет в Куала-Лумпуре ».