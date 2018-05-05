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Crane Worldwide берёт под своё крыло крупнейший в мире самолет после нехватки морского пространства
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Crane Worldwide берёт под своё крыло крупнейший в мире самолет после нехватки морского пространства 

AirCargoNews.ru 57 минут назад
Фото: AirCargoNews.ru
Экспедитор Crane Worldwide обратился к крупнейшему в мире воздушному судну для транспортировки партии химических грузов после нехватки морского грузового пространства, сообщает AVIAV.
Экспедитор сообщил, что он использовал самолет Ан-225 «Мрия» Антонов для перевозки 223 паллетов с цистернами химических реагентов от нескольких поставщиков в Сингапуре и Малайзии до Даммама из Куала-Лумпура.
Менеджер по логистике Crane Worldwide в Малайзии Даниэль Чих сказал: «Мы ежедневно обрабатываем тяжелые грузы, всегда находясь в поиске наиболее экономически эффективного и времясберегающего решения для представления нашим клиентам. В этом случае Ан-225 Антонов представили идеальное решение, благодаря чему мы снова смогли увидеть этот великолепный самолет в Куала-Лумпуре ».
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