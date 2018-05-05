Минобороны России рассекретило планы разработки ударных беспилотников

Через год у российской армии будет летающий дрон с боезарядом в несколько тонн

Российская армия заказала промышленности несколько разведывательно-ударных беспилотных систем большой продолжительности полета. Ранее «КВ» писал, что пока таких летающих дронов, какие есть у США , у нашей армии нет, но военное ведомство форсирует их разработку. О тактико-технических характеристиках новых беспилотников накануне Дня Победы впервые рассказал заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов . До этого эти параметры тщательно секретились.

Замминистра объяснил необходимость демонстрации на военном параде в честь Дня Победы беспилотных аппаратов легкого класса «Корсар» и «Катран», а также рассказал, почему они не полетят над Красной площадью, а их провезут на машинах.

«Многие спрашивают: почему они у вас не летят? Ну, если они полетят — они маленькие, их никто и не увидит. Чтобы как-то показать публике, решили провезти на платформе. Ну и, чтобы не было иллюзий, или мнения, что у Вооруженных сил только два типа беспилотных средств, мы именно поэтому показали две последние разработки — «Корсар» и «Катран», — рассказал Борисов.

Дрон «Катран» — аппарат вертолетного типа, с двумя несущими винтами «Корсар» — самолетного. Замминистра перечислил легкие беспилотники, которые стоят на вооружении армии. Это «Тахион», «Элерон» , семейство «Орланов», «Форпост», «Леер». Он впервые анонсировал скорое завершение разработки первого современного российского беспилотника массой свыше тонны.

«Мы заканчиваем испытания, в этом году будем присваивать литеры «О» новой разработке — «Иноходцу». Это уже очень серьезный класс беспилотника для оперативных задач, у него полезная нагрузка 450 килограммов, он 30 часов может находиться в воздухе. Я думаю, что это вопрос сентября-октября месяца», — сказал замминистра.

Он также сообщил, что через год у армии появится многотонный беспилотник. «Думаю, что в течение года завершим работу над тяжелым беспилотником — „Альтиусом“, — который будет позволять нести боевую нагрузку до двух тонн», — сказал Борисов.

Ранее «КВ» писал, что разработка этого тяжелого дрона, которую ведет казанское КБ имени Симонова, задерживается. Когда тяжелый дрон пойдет в серию, с монополией США в аппаратах такого класса будет покончено. Российская армия будет обладать полной линейкой беспилотников с полезной нагрузкой от нескольких килограммов до двух тонн.

Говоря о других новинках параде в честь Дня Победы, Борисов рассекретил данные о количестве в составе ВКС России перехватчиков МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал».

«МиГ-31… наиболее приспособлен для того, чтобы разогнать эту ракету до нужных скоростей на нужных высотах. В подтверждение тому, что это не какая-то экзотика: сегодня десять самолетов стоят на опытно-боевом дежурстве, и готовы к применению в зависимости от ситуации», — сказал замминистра.

Самолеты МиГ-31 с «Кинжалом» впервые примут участие в воздушном параде над Москвой

Практика демонстрации на парадах 9 мая принципиально новых систем вооружения становится хорошей традицией. Судя по всему, она продолжится и следующие годы. Российская армия и оборонно-промышленный комплекс не разучились удивлять.