Минобороны России рассекретило планы разработки ударных беспилотников 

Через год у российской армии будет летающий дрон с боезарядом в несколько тонн
Российская армия заказала промышленности несколько разведывательно-ударных беспилотных систем большой продолжительности полета. Ранее «КВ» писал, что пока таких летающих дронов, какие есть у США, у нашей армии нет, но военное ведомство форсирует их разработку. О тактико-технических характеристиках новых беспилотников накануне Дня Победы впервые рассказал заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов. До этого эти параметры тщательно секретились.
Замминистра объяснил необходимость демонстрации на военном параде в честь Дня Победы беспилотных аппаратов легкого класса «Корсар» и «Катран», а также рассказал, почему они не полетят над Красной площадью, а их провезут на машинах.
«Многие спрашивают: почему они у вас не летят? Ну, если они полетят — они маленькие, их никто и не увидит. Чтобы как-то показать публике, решили провезти на платформе. Ну и, чтобы не было иллюзий, или мнения, что у Вооруженных сил только два типа беспилотных средств, мы именно поэтому показали две последние разработки — «Корсар» и «Катран», — рассказал Борисов.
Дрон «Катран» — аппарат вертолетного типа, с двумя несущими винтами «Корсар» — самолетного. Замминистра перечислил легкие беспилотники, которые стоят на вооружении армии. Это «Тахион», «Элерон», семейство «Орланов», «Форпост», «Леер». Он впервые анонсировал скорое завершение разработки первого современного российского беспилотника массой свыше тонны.
«Мы заканчиваем испытания, в этом году будем присваивать литеры «О» новой разработке — «Иноходцу». Это уже очень серьезный класс беспилотника для оперативных задач, у него полезная нагрузка 450 килограммов, он 30 часов может находиться в воздухе. Я думаю, что это вопрос сентября-октября месяца», — сказал замминистра.
Он также сообщил, что через год у армии появится многотонный беспилотник. «Думаю, что в течение года завершим работу над тяжелым беспилотником — „Альтиусом“, — который будет позволять нести боевую нагрузку до двух тонн», — сказал Борисов.
Ранее «КВ» писал, что разработка этого тяжелого дрона, которую ведет казанское КБ имени Симонова, задерживается. Когда тяжелый дрон пойдет в серию, с монополией США в аппаратах такого класса будет покончено. Российская армия будет обладать полной линейкой беспилотников с полезной нагрузкой от нескольких килограммов до двух тонн.
Говоря о других новинках параде в честь Дня Победы, Борисов рассекретил данные о количестве в составе ВКС России перехватчиков МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал».
«МиГ-31… наиболее приспособлен для того, чтобы разогнать эту ракету до нужных скоростей на нужных высотах. В подтверждение тому, что это не какая-то экзотика: сегодня десять самолетов стоят на опытно-боевом дежурстве, и готовы к применению в зависимости от ситуации», — сказал замминистра.
Самолеты МиГ-31 с «Кинжалом» впервые примут участие в воздушном параде над Москвой.
Практика демонстрации на парадах 9 мая принципиально новых систем вооружения становится хорошей традицией. Судя по всему, она продолжится и следующие годы. Российская армия и оборонно-промышленный комплекс не разучились удивлять.