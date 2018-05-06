Битва за Арктику: Против Северного флота США выводят свой Второй

Впрочем, в официальном объявлении, сделанном 4 мая на военно-морской базе в Норфолке , которая и станет центром командования, Ричардсон не упомянул непосредственно Россию, а восстановление флота объяснил растущей «конкуренцией великих держав». Но понятно, что географически Второй флот США, который существовал в 1950-2011 годах и отвечал за территорию Атлантического океана от Северного полюса до Карибского моря, будет задействован в противостоянии с Россией, а не с тем же Китаем . Да и распущен флот был в разгар так называемой политики перезагрузки с Россией.

«В нашей новой национальной военной стратегии ясно сказано, что мы вернулись в эру конкуренции великих держав, по мере того как в нашем окружении растет число вызовов, оно становится более сложным. Поэтому мы выставляем сегодня Второй флот, чтобы ответить на эти вызовы, в особенности в Северной Атлантике», — заявил адмирал Ричардсон.

Главком ВМС США подтвердил, что новый Второй флот возьмет на себя прежний регион ответственности — северную Атлантику и Восточное побережье США. Структуру и состав корабельной группировки флота адмирал не уточнил.

После расформирования Второго флота ВМС США состояли из шести оперативных флотов (с Третьего по Седьмой, а также Десятый), каждый из которых имел свою зону ответственности. Наиболее активное участие в боевых действиях последних десятилетий принимал Пятый флот, который контролировал Персидский залив. После Второй мировой войны число флотов ВМС США достигло рекордных 12-ти, так что у американских военных есть еще поле для деятельности.

Что касается Второго флота, именно он в свое время принимал участие в Карибском кризисе, организовывая блокаду острова, участвовал во вторжении в Гренаду и отслеживал действия советского флота в Северной Атлантике. На момент расформирования в составе флота находились более 100 кораблей и подводных лодок.

Действия США укладываются в новую Национальную военную стратегию, которая была официально представлена в январе 2018 года. В ней утверждается, что основная угроза для Соединенных Штатов — это не терроризм, а соперничество мировых держав. В первую очередь речь идет о Китае и России, которая обвиняется в попытках «пошатнуть позиции НАТО », а также в «подрыве демократических процессов в Грузии Крыму и на востоке Украины ».

Неслучайно за несколько дней до объявления о восстановлении Второго флота источник РИА «Новости» Брюсселе сообщил, что командование НАТО обеспокоено растущим потенциалом Северного флота РФ. Издание напоминает, что Россия создает океанскую многоцелевую систему, включающую атомные подводные лодки, оснащенные самоходными аппаратами с ядерной энергетической установкой, которые способны на глубинах более километра с огромной скоростью скрытно выдвигаться к цели поражения на межконтинентальную дальность.

— Америка, Канада Норвегия — это те страны, которые заинтересованы пока еще не в борьбе, но в дискуссии по поводу Арктики, — говорит Иван Коновалов. — Воссоздание Второго флота нужно рассматривать именно через призму этого интереса. Американцы достаточно логично восстанавливают флот, который будет противостоять нашему Северному флоту.

Нужно помнить, что у нас во время реформы было создано четыре военных округа, на основе которого были учреждены четыре оперативно-стратегических командования. Последним был создан Северный флот, как оперативно-стратегическое командование, которое должно решать очень серьезный спектр задач как по защите рубежей России, так и тех, что касаются заокеанских операций.

«СП»: — То есть соперничества за Арктику с США не избежать?

— Поймите, рано или поздно будет решена ситуация по Украине, будет решена ситуация по Сирии , но противостояние держав никуда не денется. А Арктика — это одно из главных противостояний, которое предстоит нам в перспективе. С таким прицелом американцы и воссоздают Второй флот. Тем более что у их союзников, которые входят в Арктический совет, возможности очень малы. Можно сказать, что воссоздание Второго флота — это оценка великолепных возможностей нашего флота, который возродился и продолжает усиливаться.

«СП»: — Когда можно ожидать обострения этого соперничества?

— Соперничество уже идет, но пока на дипломатическом уровне. Россия во многом опередила все страны НАТО, которые входят в Арктический совет. Мы откровенно защищаем свои арктически рубежи, и когда Запад столкнулся с этим, он начал использовать свои старые способы противостояния.

Таких традиционных способов у Запада два. Первый — это шельмование и демонизация, с помощью которых они пытаются превратить страну в страну-изгоя. Если же это не работает, они прибегают ко второму способу — к использованию чистой силы.

То, что делают американцы сегодня, показывает, что у них нет возможности идеологического воздействия на Россию. Поэтому они прибегают ко второму способу, чистой силе. Но Россия к этому готова. В Арктическом регионе наши позиции гораздо сильнее, чем у американцев. Они оказались в положении отстающих, поэтому сейчас пытаются нас догнать. Отсюда все эти решения о восстановлении Второго флота и другие шаги.

— Это решение связано с тем, что США рассматривают российско-американские отношения, как конфликтные, — согласен заместитель директора Таврического информационно-аналитического центра РИСИ Сергей Ермаков . — Воссоздание Второго флота в широком смысле направлено на укрепление сдерживания России, на лишение ее оперативных и стратегических военных возможностей.

Параллельные шаги осуществляются и в рамках партнерства США и НАТО. То, что в Североатлантическом альянсе пытаются создать Атлантическое командование, напрямую отсылает нас к годам «холодной войны», когда соперничество между США и СССР было достаточно серьезным.

Американцам очень важно поставить барьер на пути российских стратегических сил. Прежде всего, имеются в виду наши подводные ракетоносцы стратегического назначения. В США давно говорят о том, что флот должен расширять свои возможности. В рамках этой стратегии они выбрали воссоздание такой структурной единицы, как Второй флот.

«СП»: — Нужно ли России отвечать на этот шаг?

— Мы исходим из защиты своих интересов. Нужно внимательно следить за действиями наших стратегических конкурентов, учитывать, что они рассматривают наши отношения через призму конфликта. Мы не можем на это не реагировать. Но никакой паники быть не должно. У нас четко сформулирован стратегический курс, курс спокойной силой, и мы развиваемся в этом направлении.

Те возможности, которые у нас есть и в Арктике, и в других регионах, как и реакция на них наших западных оппонентов, говорят о том, что мы все делаем правильно. Но главное, что делать это нужно так, чтобы не слишком напрягать бюджет страны, что у нас тоже получается. Достаточно сравнить наш военный бюджет с американским, чтобы понять, насколько рациональней мы тратим средства.