Военнослужащие Балашихи подготовились к Параду Победы 

Готовность техники и личного состава дивизии имени Феликса Дзержинского в Балашихе проверили в преддверии Парада Победы на Красной площади в Москве. Об этом сообщил сайт областного правительства со ссылкой на пресс-службу администрации Балашихи.
Смотр парадных расчетов прошел на плацу. Уточняется, что в состав свободного полка, общей численностью 781 человек, вошли 441 военнослужащих дивизии.
Общий вывод — личный состав и техника к участию в параде готовы. В ходе парадных тренировок, начавшихся еще в декабре прошлого года, мы достигли того уровня, который наметили ранее
Сергей Меликов, замдиректора Федеральной службы войск Нацгвардии РФ.
Во время парада военнослужащих оденут новую полевую форму, при создании которой использовались современные разработки и учитывались пожелания самих солдат гвардии.
Что касается техники, в парадном шествии примут участие бронированный автомобиль типа «Тигр», «Патруль» и «Урал».
Эта техника предназначена для выполнения именно тех задач, которые решают войска Росгвардии как в населенных пунктах и за их пределами
— Сергей Меликов.
Дивизия, о которой идет речь, участвует в военных парадах на Красной площади с 1921 года.
Утром 6 мая в центре российской столицы началась генеральная репетиция Парада Победы. В шествии принимают участие свыше 12,5 тысяч военнослужащих и более 150 единиц боевой техники.