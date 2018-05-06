Военнослужащие Балашихи подготовились к Параду Победы

Готовность техники и личного состава дивизии имени Феликса Дзержинского в Балашихе проверили в преддверии Парада Победы на Красной площади в Москве . Об этом сообщил сайт областного правительства со ссылкой на пресс-службу администрации Балашихи.

Смотр парадных расчетов прошел на плацу. Уточняется, что в состав свободного полка, общей численностью 781 человек, вошли 441 военнослужащих дивизии.

Общий вывод — личный состав и техника к участию в параде готовы. В ходе парадных тренировок, начавшихся еще в декабре прошлого года, мы достигли того уровня, который наметили ранее

Во время парада военнослужащих оденут новую полевую форму, при создании которой использовались современные разработки и учитывались пожелания самих солдат гвардии.

Что касается техники, в парадном шествии примут участие бронированный автомобиль типа «Тигр», «Патруль» и «Урал».

Эта техника предназначена для выполнения именно тех задач, которые решают войска Росгвардии как в населенных пунктах и за их пределами

— Сергей Меликов.

Дивизия, о которой идет речь, участвует в военных парадах на Красной площади с 1921 года.

Утром 6 мая в центре российской столицы началась генеральная репетиция Парада Победы. В шествии принимают участие свыше 12,5 тысяч военнослужащих и более 150 единиц боевой техники.