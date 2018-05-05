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Голландия намерена модернизировать флот из AH-64D Apache
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Голландия намерена модернизировать флот из AH-64D Apache 

AirCargoNews.ru 1 час назад
Фото: AirCargoNews.ru
Министерство обороны Голландии намерено модернизировать флот из 28 боевых вертолетов AH-64D Apache. После почти 20 лет эксплуатации они устарели с технической и тактической точки зрения. Машины будут подвергнуты глубокой переделке с тем, чтобы Koninklijke Luchtmacht (KLu, королевские ВВС) m могли продолжить их эксплуатацию до 2050 года. Такую информацию передала министр иностранных дел Голландии Барбара Виссер в послании к Палате представителей. Боеспособность голландских Apache особенно оказывается важной во время совместных операциях с другими воздушными единицами при обеспечении огневой и разведывательной поддержке во время сухопутных операций. Однако технические проблемы затрудняют действия этих вертолетов в современной обстановке и ограничивают их оперативные способности в условиях потенциальных угроз. Кроме того, сказывается их технологическая отсталость. Модернизация AH-64D KL важна для гарантированного их участия в миссиях по поддержанию международного порядка. Однако US Army, являющаяся крупнейшим пользователем Apache, отложила поддержку для голландских AH-64D, поскольку американцы сами заняты модернизацией своих вертолетов до нового стандарта AH-64E. Подобным образом поступила и Великобритания. В результате стоимость содержания устаревших AH-64D резко выросла. После глубокого анализа стоимости и выгод был сделан вывод, что модернизация является наиболее оптимальным выходом. Доведение голландских Apache до стандарта AH-64E позволит им полностью интегрироваться в совместные действия с союзниками, а Голландия сможет теснее с ними сотрудничать в вопросах подготовки миссии и технического обслуживания, а также проводить совместное обучение и обмениваться данными касательно безопасности полетов. По планам голландского министерства обороны, эксплуатируемые ныне AH-64D будут оснащены новыми кабинами, трансмиссией, лопастями несущего ротора и двигателями с большей мощностью. Если все пойдет по плану, то Koninklijke Luchtmacht получат новые вертолеты уже в 2022 году. Стоимость материалов и работ по модернизации оценивается в сумму от 250 млн до 1 млрд евро.
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