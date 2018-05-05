Межконтинентальные планы Qantas 

Австралийская авиакомпания Qantas объявила что ее флот из 10 единиц Boeing 747-400 будет постепенно выведен из эксплуатации с начала июля этого года и до конца 2020-го. Последний из новых Jumbo Jet поступил австралийскому перевозчику в 2003 году. Генеральный директор Группы Qantas Элан Джойс заявил: «Это важный момент для нас. Это конец одной эры и начало другой. Jumbo был основой флота Qantas более 40 лет и мы летали почти всеми моделями самолетов, которые производил Boeing. Вывод из эксплуатации 747 совпадет с нашим столетием». Одновременно руководство Qantas приняло решение заказать шесть дополнительных Dreamliner 787-9. С течением лет каждая новая версия 747 позволяла Qantas летать дальше и улучшать предложение для своих клиентов. Теперь Dreamliner выполняют ту же роль. Модель 787 имеет лучшие экономические характеристики, большую дальность полетов и уже обслуживает новые маршруты, например, из Перт в Лондон. «Благодаря большему флоту Dreamliner мы сможем добраться до новых мест в обоих Америках, Азии, Африки и Европе. До конца 2020 попрощаемся с Boeing 747, закончим модернизацию салонов наших A380 поприветствуем нашего четырнадцатого 787», — подчеркнул Элан Джойс. До сих пор Qantas получила o четыре 787-9, а к концу текущего года к ним присоединятся еще четыре очередных. Шесть новых Dreamliner будет переданы авиакомпании с конца 2019 до конца 2020. Конфигурация салонов следующих 787 будет такой же, как у самолетов, используемых в настоящее время. Dreamliner от Qantas перевозит 236 пассажиров. В мае следующего года должна быть запущена Авиационная академия Группы Qantas. Перевозчика намерен инвестировать в дополнительный симулятор 787, чтобы поддержать обучение большего числа экипажей для новых самолетов.