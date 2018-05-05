Количество наземных ЧП в морской авиации США выросло в два раза

В авиации Военно-морских сил США увеличилось число инцидентов класса «С» — наземных происшествий. За последние пять лет их количество выросло более чем в два раза.

Об этом сообщает RT со ссылкой на заявление командующего Военно-морской авиацией США вице-адмирала Девольфа Миллера. Он сообщил и об ущербе, который наносится подобными ЧП. Речь идет о суммах от 50 до 500 тысяч долларов. Но и это не все. Происшествия сопровождаются не только поломками техники, но и травмами самих военных.

Девольф Миллер отметил, что доля инцидентов выросла на 100 тысяч часов. Но все сбои являются предотвращаемыми. Их значительную часть обнаруживают в ходе обычного технического обслуживания.

Причина, по мнению вице-адмирала, в снижении квалификации технического персонала и сокращении количества летных часов. Все это и сказывается на навыках военных летчиков и последующих ЧП.