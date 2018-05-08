Корабль Балтийского флота завершил деловой заход в порт Лимасол

У моряков была возможность познакомиться с достопримечательностями города, пополнить запасы воды, топлива и продовольствия.

Сторожевой корабль ( СКР ) « Ярослав Мудрый », выполняющий задачи дальнего похода, завершил деловой заход в кипрский порт Лимасол. В настоящее время корабль вышел из порта и продолжил выполнение задач дальнего похода в Средиземном море.

Деловой заход российского корабля в порт Лимасол продолжался два дня. У моряков была возможность познакомиться с достопримечательностями города, пополнить запасы воды, топлива и продовольствия.

Заход в Лимасол стал первым с начала дальнего похода сторожевого корабля.