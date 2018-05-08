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Корабль Балтийского флота завершил деловой заход в порт Лимасол
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Корабль Балтийского флота завершил деловой заход в порт Лимасол 

ТК «Звезда» 34 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
У моряков была возможность познакомиться с достопримечательностями города, пополнить запасы воды, топлива и продовольствия.
Сторожевой корабль (СКР) «Ярослав Мудрый», выполняющий задачи дальнего похода, завершил деловой заход в кипрский порт Лимасол. В настоящее время корабль вышел из порта и продолжил выполнение задач дальнего похода в Средиземном море.
Деловой заход российского корабля в порт Лимасол продолжался два дня. У моряков была возможность познакомиться с достопримечательностями города, пополнить запасы воды, топлива и продовольствия.
Заход в Лимасол стал первым с начала дальнего похода сторожевого корабля.
СКР покинул Военную гавань г. Балтийска 15 апреля и взял курс в Средиземное море в рамках плановой ротации сил постоянного оперативного соединения кораблей ВМФ России в Средиземноморье.
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