Более 400 старшеклассников перед Днём Победы посетили окружной учебный центр ЗВО

Офицеры учебного центра ознакомили школьников с различными видами стрелкового оружия и боеприпасов, а также показали парк боевой техники с танками Т-72, бронетранспортерами БТР-72, командно-штабными машинами и аппаратами связи.

Старшеклассники из Санкт-Петербурга перед Днём Победы, в рамках слёта военно-патриотического воспитания «Победный май», посетили окружной учебный центр подготовки военных специалистов в Ленинградской области

Офицеры учебного центра ознакомили школьников с различными видами стрелкового оружия и боеприпасов, а также показали парк боевой техники с танками Т-72, бронетранспортерами БТР-72, командно-штабными машинами и аппаратами связи.

Военнослужащие провели для школьников экскурсии по солдатским общежитиям, современному тренажерному залу с бассейном и поделились своими впечатлениями и опытом от несения службы.

Не отказались участники слета и от солдатской кухни, все школьники посетили столовую, где продегустировали разнообразные блюда.