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Более 400 старшеклассников перед Днём Победы посетили окружной учебный центр ЗВО
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Более 400 старшеклассников перед Днём Победы посетили окружной учебный центр ЗВО 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Офицеры учебного центра ознакомили школьников с различными видами стрелкового оружия и боеприпасов, а также показали парк боевой техники с танками Т-72, бронетранспортерами БТР-72, командно-штабными машинами и аппаратами связи.
Старшеклассники из Санкт-Петербурга перед Днём Победы, в рамках слёта военно-патриотического воспитания «Победный май», посетили окружной учебный центр подготовки военных специалистов в Ленинградской области.
Офицеры учебного центра ознакомили школьников с различными видами стрелкового оружия и боеприпасов, а также показали парк боевой техники с танками Т-72, бронетранспортерами БТР-72, командно-штабными машинами и аппаратами связи.
Военнослужащие провели для школьников экскурсии по солдатским общежитиям, современному тренажерному залу с бассейном и поделились своими впечатлениями и опытом от несения службы.
Не отказались участники слета и от солдатской кухни, все школьники посетили столовую, где продегустировали разнообразные блюда.
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