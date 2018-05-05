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Испытания беспилотника «Иноходец» завершатся осенью
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Испытания беспилотника «Иноходец» завершатся осенью 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Российские предприятия по заказу Минобороны создают оперативный беспилотник с полезной нагрузкой 450 килограммов, испытания закончатся в сентябре-октябре 2018 года, сообщил в субботу замминистра обороны РФ Юрий Борисов.
"Мы заканчиваем испытания, в этом году будем присваивать литеры «О» новой разработке — «Иноходцу». Это уже очень серьезный класс беспилотника для оперативных задач, у него полезная нагрузка 450 килограммов, он 30 часов может находиться в воздухе. Я думаю, что это вопрос сентября-октября месяца", — сказал он телеканалу «Звезда», видеозапись опубликована на сайте канала.
Присвоение литеры «О» — этап разработки изделия, когда по результатам испытаний в конструкторскую документацию вносятся необходимые изменения.
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