Испытания беспилотника «Иноходец» завершатся осенью

"Мы заканчиваем испытания, в этом году будем присваивать литеры «О» новой разработке — «Иноходцу». Это уже очень серьезный класс беспилотника для оперативных задач, у него полезная нагрузка 450 килограммов, он 30 часов может находиться в воздухе. Я думаю, что это вопрос сентября-октября месяца", — сказал он телеканалу «Звезда» , видеозапись опубликована на сайте канала.

Присвоение литеры «О» — этап разработки изделия, когда по результатам испытаний в конструкторскую документацию вносятся необходимые изменения.