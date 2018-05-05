На кораблях Каспийской флотилии прошли учения по борьбе за живучесть

Аварийно-спасательные группы отработали восстановление пробитого корпуса корабля, устранение поступления забортной воды, а также ликвидацию пожара в отсеке.

Дагестане. Экипажи кораблей Каспийской флотилии провели учения по борьбе за живучесть на специальных учебно-тренировочных комплексах (УТК). Тренировки прошли в Астраханской области

В ходе учений личный состав оказывался в двух условно аварийных ситуациях. В первой ситуации корабль получил пробоину ниже ватерлинии и забортная вода начала поступать в отсек. Во втором случае на корабле был обнаружен очаг возгорания в одном из отсеков.

Аварийно-спасательные группы (АСГ) в обоих случаях немедленно приступили к восстановлению пробитого корпуса корабля, устранению поступления забортной воды, а также ликвидации пожара в отсеке.

Тренировки направлены на способность экипажа обеспечить живучесть корабля при различных боевых и аварийных ситуациях.

В учениях были задействованы аварийные партии 10 надводных кораблей, в том числе ракетных кораблей «Дагестан» и «Татарстан», а также малых артиллерийских кораблей «Астрахань» и «Махачкала».