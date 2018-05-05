В Минобороны рассказали о разработке ударного БПЛА «Альтиус» 

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Разработка тяжелого российского ударного беспилотника «Альтиус», способного нести боевую нагрузку порядка двух тонн, завершится в 2018 году, заявил в интервью, опубликованном в субботу на сайте телеканала «Звезда», замминистра обороны РФ Юрий Борисов.
"Думаю, что в течение года завершим работу над тяжелым беспилотником «Альтиусом», который будет позволять нести боевую нагрузку до двух тонн", — сказал он.
Замминистра отметил, что сегодня российская армия эксплуатирует большинство тех БПЛА, которые в ближайшем будущем определят облик беспилотной авиации практически по всем функциональным возможностям.