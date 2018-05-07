Минобороны покажет новейшие системы вооружения в действии

Министерство обороны России опубликует видеоролики, демонстрирующие возможности новейших отечественных систем вооружения, которые впервые будут участвовать в Параде Победы в Москве . Об этом сообщается на сайте ведомства.

Речь идет о боевой машине поддержки танков «Терминатор», специальных робототехнических комплексах «Уран-6» и «Уран-9», а также беспилотниках «Корсар» и «Катран». Все новинки стоят на вооружении армии или находятся в опытной эксплуатации. Большинство из них прошли боевую апробацию на территории Сирии

"В течение сегодняшнего дня, 7 мая, в официальных аккаунтах Минобороны России в соцсетях будут размещены видеоролики, демонстрирующие некоторые возможности этих комплексов вооружений", — говорится в сообщении министерства.