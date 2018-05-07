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Минобороны покажет новейшие системы вооружения в действии
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Минобороны покажет новейшие системы вооружения в действии 

Российская Газета 43 минуты назад
Фото: Российская Газета
Министерство обороны России опубликует видеоролики, демонстрирующие возможности новейших отечественных систем вооружения, которые впервые будут участвовать в Параде Победы в Москве. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Речь идет о боевой машине поддержки танков «Терминатор», специальных робототехнических комплексах «Уран-6» и «Уран-9», а также беспилотниках «Корсар» и «Катран». Все новинки стоят на вооружении армии или находятся в опытной эксплуатации. Большинство из них прошли боевую апробацию на территории Сирии.
"В течение сегодняшнего дня, 7 мая, в официальных аккаунтах Минобороны России в соцсетях будут размещены видеоролики, демонстрирующие некоторые возможности этих комплексов вооружений", — говорится в сообщении министерства.
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