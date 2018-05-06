Испытания беспилотника «Иноходец» с нагрузкой 450 кг завершатся осенью

В настоящее время идет этап разработки изделия, когда по результатам испытаний в конструкторскую документацию вносятся необходимые изменения.

Российские предприятия по заказу Минобороны создают оперативный беспилотник с полезной нагрузкой 450 килограммов, испытания закончатся в сентябре-октябре 2018 года. Об этом сообщил замминистра обороны РФ Юрий Борисов.

«Мы заканчиваем испытания, в этом году будем присваивать литеры «О» новой разработке — «Иноходцу». Это уже очень серьезный класс беспилотника для оперативных задач, у него полезная нагрузка 450 килограммов, он 30 часов может находиться в воздухе. Я думаю, что это вопрос сентября-октября месяца», — сказал он.

Присвоение литеры «О» — этап разработки изделия, когда по результатам испытаний в конструкторскую документацию вносятся необходимые изменения.